РФ ударила по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ

Оповещение личного состава было осуществлено должным образом, но это не уберегло от жертв.

Что сообщили военные:

Россияне ударили по учебному подразделению Сухопутных войск

В результате атаки есть погибший

Некоторые военные не успели добраться до укрытий, несмотря на своевременное оповещение

В ночь на 12 августа войска страны-агрессорки России нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Известно об одном погибшем и 11 раненых разных степеней тяжести.

Как сообщили в Сухопутных войсках, сразу после поступления сигнала о ракетной опасности весь личный состав известили. Однако, несмотря на предпринятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и хранилища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов.

Кроме погибшего и 11 раненых, еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

"На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках добавили, что идет постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями, чтобы в случае вражеского удара сохранить жизнь и здоровье военнослужащих.

"Кроме того, предпринимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага", - подытожили в ведомстве.

Удары России по полигонам и учебным подразделениям ВСУ – что известно

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты не впервые атакуют военные объекты Украины. В частности, 4 июня Россия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ в Полтавской области.

Недавно российские оккупанты ударили по территории военного полигона. В результате удара погибли по меньшей мере три человека, еще 18 получили ранения.

Ранее также российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Ранения получил один военнослужащий.

Об источнике: Сухопутные войска ВСУ Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

