Советские учебники и российские фильмы: что нашли в нелегальной школе УПЦ МП

Дарья Пшеничник
7 января 2026, 11:56
Формально ученики зарегистрированы в лицензированных украинских школах, но на самом деле не посещают их.
СБУ подпольная школа
В Киеве при монастыре функционирует нелегальная школа / Коллаж: Главред, фото: Слідство.Інфо

Основные факты:

  • В Киеве разоблачили подпольную школу при монастыре
  • Детей обучали по советским программам и российским материалам
  • СБУ расследует пропаганду и деятельность организаторов

Правоохранители расследуют деятельность нелегального учебного заведения, которое действовало на территории монастыря УПЦ МП в Голосеевском районе Киева. По данным следствия, детей там учили по советским учебникам, заставляли петь песни времен СССР и демонстрировали российские фильмы.

Производство открыто после журналистского расследования проекта Слидство.Инфо, которое выявило существование закрытой школы, которая работала без лицензии и фактически дублировала полноценный учебный процесс.

Заведение маскировали под "семейный клуб"

Директор школы Анна Болгова называла учреждение "семейным клубом", однако журналисты зафиксировали, что обучение происходило пять дней в неделю, с расписанием, группой продленного дня и полноценными уроками. В школе находилось более 60 детей с 1 по 9 класс, а преподавали 16 педагогов.

Формально ученики были зарегистрированы в лицензированных украинских школах, но фактически не посещали их, а учились исключительно в монастыре.

Советские учебники, российские фильмы и "славянский язык"

По информации расследователей, в школе:

  • использовали советские учебники, в частности арифметику 1966 года;
  • показывали российские фильмы, в частности из проекта "Общее дело";
  • на уроках музыки дети пели советские песни;
  • преподавали так называемый "славянский язык", который фактически был русским.
Учителя признавали, что русский активно используется на уроках, несмотря на утверждения родителей об "украинском языке обучения".

Кто стоит за организацией школы

Журналисты установили, что помещение для школы обустраивали при участии настоятеля монастыря архиепископа Исаакия Ворзельского, который лично занимался реконструкцией зданий.

Один из родителей подтвердил, что документы детей хранятся в других частных школах, в частности в лицее Rancho School под Киевом, тогда как реальное обучение происходит в монастыре.

Что расследуют правоохранители

Дело открыто по статье об изготовлении и распространении коммунистической символики и пропаганде тоталитарного режима. Следователи СБУ и ювенальные прокуроры устанавливают:

  • кто организовал нелегальную школу и как она финансировалась;
  • посещали ли дети официальные учебные заведения;
  • кто именно преподавал в подпольном заведении.

Реакция экспертов

Соучредитель ОО "Смарт образование" Иванна Коберник заявила, что подобные структуры формируют ячейки "русского мира" в Украине и требуют внимания спецслужб.

Смотрите видео о подпольной школе УПЦ МП в Киеве:

Об источнике: Слідство.Інфо

Слідство. Інфо - независимое украинское агентство журналистских расследований, специализирующееся на расследованиях коррупции в органах власти и громких уголовных преступлениях. Создано в 2012 году журналистами Дмитрием Гнапом и Анной Бабинец. С 2012 по 2018 годы "Следствие. Инфо" руководил Дмитрий Гнап, с 2018 года - Анна Бабинец. С 1 июля 2023 года главный редактор - Анастасия Станко, пишет Википедия.

