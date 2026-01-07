Укр
Спешили развестись: Николь Кидман официально вновь холоста

Анна Подгорная
7 января 2026, 14:15
Кидман и Урбан, на зависть другим голливудским бракам, умудрились решить все вопросы по случаю развода за считанные месяцы.
Николь Кидман, Кит Урбан
Николь Кидман развелась с Китом Урбаном - детали расставания звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Кратко:

  • Осенью 2025 года Николь Кидман и Кит Урбан объявили о расставании
  • Три месяца спустя пара официально развелась

В октябре 2025 года австралийская актриса Николь Кидман подала на развод с кантри-певцом Китом Урбаном после 19 лет вместе. Никто не догадывался о проблемах в их семье, ведь еще в июне Николь поздравляла мужа с годовщиной. Не подозревала об этом, похоже, и сама Кидман - по слухам их брак распался из-за новой женщины в жизни Урбана.

Тем не менее артисты удивительно быстро (по меркам знаменитостей) пришли к соглашению и развелись - по данным Page Six Николь и Кит официально завершили свой брак. На это им потребовалось около трех месяцев.

Источники отмечают, что супруги отказались от выплаты алиментов друг другу, так как ежемесячный доход каждого превышает 100 тыс. долларов. Движимое и недвижимое имущество и инвестиции, нажитые за годы брака, Кидман и Урбан разделят по "согласию сторон".

Что же касается их общих детей, 17-летней Сандей Роуз и 15-летней Фейт Маргарет, опеку над ними взяла на себя Николь Кидман - с ней дочери будут находиться 306 дней в году. Остальное время выделено Киту Урбану.

Николь Кидман, Кит Урбан
Николь Кидман развелась с Китом Урбаном - детали расставания звезд / фото: instagram.com/nicolekidman

Ранее Главред рассказывал, что Анджелина Джоли покидает Голливуд. Звезда решила поискать для себя и детей более спокойное место, и выбирает между странами, которые имеют символичное значение в ее жизни.

Также стало известно, что 69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка - писательницу Розалинд Росс. Бывшая пара официально подтвердила разрыв в прессе.

