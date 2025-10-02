Новый роман и финансы: что известно о разводе Николь Кидман и Кита Урбана

Читайте больше:
Оскароносная актриса Николь Кидман и австралийский кантри-певец Кит Урбан официально разводятся после 19 лет вместе. Заявление подала Николь. Как сообщает Just Jared, это произошло 30 сентября.
Известно, что финансовые вопросы в судебном порядке пара решать не планирует: Кидман и Урбан отказались от претензий на алименты и собственность друг друга. Регулировать звезды будут лишь опеку над их двумя общими дочерями - 17-летней Сандей Роуз и 14-летней Фейт Маргарет. Предполагается, что девочки будут жить 306 дней с мамой и 59 - с папой. Решения, которые касаются их судьбы и благополучия, родители обязуются принимать совместно.
Николь Кидман и Кит Урбан не стали разглашать причину их развода, однако в прессе уже появились слухи о том, что у музыканта новая женщина, и он готов двигаться дальше. Пока не известно, появилась ли она до или после того, как Николь и Кит разъехались в июне 2025-го года, отмечает TMZ.
О персоне: Николь Кидман
Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
