Укрзализныця запустила платный Wi-Fi в поездах - сколько стоит и как подключиться

Руслана Заклинская
7 января 2026, 12:59
УЗ начала пилотный проект по внедрению Wi-Fi в поездах дальнего следования.
Укрзализныця запустила платный Wi-Fi в поездах / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, t.me/UkrzalInfo

Главное:

  • Укрзализныця запустила платный Wi-Fi
  • Сейчас он действует в поезде дальнего следования №95/96 "Гуцульщина" Киев-Рахов
  • Первые 10 минут - бесплатно, а полный доступ стоит 120 грн

Укрзализныця ввела платный Wi-Fi в поезде дальнего следования. Пассажиры могут воспользоваться интернетом по тарифу 120 грн в сутки. Об этом сообщила Укрзализныця.

Отныне доступ к сети появился в вагонах поезда "Гуцульщина" №95/96, курсирующего между Киевом и Раховом. Железнодорожники предлагают пассажирам гибкие условия доступа, чтобы каждый мог выбрать вариант под свои нужды.

Первые 10 минут доступа предоставляются бесплатно. Как отметили в Укрзализныце, этого достаточно, чтобы отправить срочные сообщения.

В то же время полноценный доступ в сутки стоит 120 грн. Первые 5 ГБ предоставляются без ограничений по скорости. Оплатить услугу можно онлайн непосредственно в вагоне через Apple Pay, Google Pay или любой банковской картой.

Стабильная связь обеспечивается терминалами Starlink. Ранее эту технологию испытали на дипломатических рейсах, где она доказала свою надежность в сложных полевых условиях.

"Вагоны "Гуцульщины" оборудованы партнером без привлечения инвестиций со стороны УЗ. Если проект будет иметь стабильный спрос, Укрзализныця будет масштабировать его на другие поезда через прозрачный конкурс на поставку услуги. Этот проект реализуется совместно с Министерством развития общин и территорий Украины", - добавили в Укрзализныце.

Сейчас скоростной интернет уже постоянно работает во всех 16 поездах "Интерсити+".

Напомним, Укрзализныця планирует ввести валидацию пассажиров через приложение "Дія" на внутренних рейсах во время новогодних праздников. Так планируют бороться с дефицитом билетов и спекуляциями, как это уже работает на международных поездах.

Также в Украине 3 декабря стартовала пилотная программа "3000 км по Украине" от Укрзализныци. За первый час более 30 тысяч украинцев воспользовались ею.

Как сообщал Главред, Укрзализныця временно изменила расписание. Продажа билетов на ряд рейсов возобновят 8 января, а стабильный график начнет действовать с 22 января.

Об источнике: Укрзализныця

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Укрзализныця Wi-Fi новости Украины Укрзализныця новости безлимитный интернет
