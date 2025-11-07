Укр
Билеты на рейсы в Украине тоже будут покупать через Дію: в УЗ назвали сроки

Анастасия Заремба
7 ноября 2025, 18:20
Укрзализныця продолжает блокировать аккаунты, которые злоупотребляют покупкой билетов и планирует расширять механизм валидации на пиковый период.
Билеты на поезда в Украине скоро начнут продавать через "Дію" / Коллаж Главред, фото УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Как Укрзализныця планирует бороться с перекурами на внутренних рейсах
  • Когда заработает валидация билетов через Дію внутри Украины

Во время новогодних праздников в Украине "Укрзализныця" может ввести валидацию (подтверждение личности) через приложение "Дія" при продаже билетов на внутренних пассажирских рейсах.

Об этом корреспонденту Главреда во время пресс-конференции рассказал генеральный директор "Укрзализныци" Александр Перцовский. Отвечая на вопрос о борьбе железнодорожного перевозчика с дефицитом билетов на популярные маршруты и противодействие так называемым перекупам, он отметил, что сейчас процесс валидации является достаточно успешным на международных рейсах.

"Мы его не ввели везде, чтобы не ограничивать много людей (ведь не все имеют "Дию"), поэтому он работает на международных рейсах. Создает ли это предохранитель на сто процентов? Нет. Но сегодня мы видим, что аккаунты, которые мы блокируем и которые делают несистемные вещи, то есть выкупают много билетов, то суммарно таких продаж менее 5 процентов. Для остальных потребителей, которые зарегистрированы и покупают международные билеты, раз или два в год на свое имя, нет никаких аномалий", - отметил глава УЗ.

Перцовский добавил, что "Укрзализныця" продолжает блокировать аккаунты, которые злоупотребляют покупкой билетов и планирует расширять механизм валидации на пиковый период.

"Дія", разумеется, есть не у всех, поэтому работаем над тем, чтобы и BankID, и некоторые другие продукты валидации пассажира присутствовали. Поэтому самоидентификация и усиление контроля при посадке [в поезда] является противодействием. Ведь когда ты покупаешь билет на себя, ты понимаешь, кто этот человек и видишь аномалии, которые случаются. Другого способа не изобрели - он эффективен в международных перевозках, мы его будем распространять в пик и на внутренние перевозки... Возможно, даже на этот рождественский сезон, но в основном летом, когда у нас высокий сезон, на отдельных маршрутах мы будем это делать", - уточнил Александр Перцовский.

Продажа билетов на поезда Укрзализныци через Дія.Підпис - что известно

Напомним, два года назад, 8 ноября 2023 года, Укрзализныця начала вводить верификацию пассажиров через Дія.Підпис при покупке билетов на международные рейсы (в частности, на поезд №67/68 Киев - Варшава и другие) для борьбы со спекуляциями и перепродажей билетов.

С 1 августа 2025 года УЗ в тестовом режиме ввела такую верификацию на трех внутренних рейсах: №29/30 Киев - Ужгород, №12 Львов - Одесса, №27/28 Киев - Чоп. Сейчас же руководство железной дороги планирует расширить эту практику и на другие рейсы.

Укрзализныця - последние новости по теме

Как писал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил наработать программу бесплатных путешествий по железнодорожным путям Украины для всех граждан страны. В частности, премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала запуск программы по бесплатным перевозкам "УЗ-3000" , которая должна начаться уже 1-го декабря.

По словам генерального директора УЗ Александра Перцовского, километры можно будет использовать дважды в год, а именно:

  • январь-февраль;
  • октябрь-ноябрь.

Перцовский добавил, что на одного пользователя будет приходиться примерно 4 поездки и отметил, что один пользователь может купить билет только для себя и своего ребенка.

Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

