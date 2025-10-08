РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, поезда УЗ едут с задержкой

В областных военных администрациях рассказали о последствиях ночной атаки оккупантов.

В результате атаки на Никопольщину пострадали три человека / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

Ночью в Украине гремели взрывы

Пострадала инфраструктура, вспыхнули пожары

В ночь на 8 октября российская армия атаковала Украину дронами. Под удар попали несколько областей. Есть пострадавшие среди гражданского населения. Поезда Укрзализныци едут с задержкой.

О подробностях ночной атаки рассказали в областных военных администрациях.

Атака на Черниговщину

Из-за российской атаки на Черниговскую область затруднено движение поездов Нежинского направления. Как сообщили в Укрзализныце, некоторые поезда задерживаются, а некоторые не будут курсировать в течение дня. В частности, от станций Носовка, Нежин, Немишаева в направлении Киева.

По измененному маршруту будут следовать региональные рейсы от Конотопа до Фастова и от Фастова до Славутича.

Атака на Черкассы

В ночь на 8 октября в Черкассах были слышны звуки взрывов. Утром в среду в Черкасской ОВА сообщили, что по вражеским целям работали силы и средства ПВО. Было обезврежено 15 российских БПЛА.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"Разрушений от падения обломков, по предварительным данным, нет. Обследование продолжается", - говорится в сообщении.

Шахеды - основные характеристики / Инфографика: Главред

Атака на Криворожский район

В ночь на 8 октября Кривой Рог Днепропетровской области массированно атаковали "Шахеды". Начальник Совета обороны города Александр Вилкул предупреждал в Telegram, что 30 ударных дронов были на подлете к городу.

Утром 8 октября глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что армия РФ била по Криворожскому району. Сначала оккупанты попали по Зеленодольской общине, затем – массированно атаковали Новопольскую.

Пострадали два человека – женщина и мужчина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Возникли пожары, которые уже потушили. Пострадала инфраструктура.

Продолжались атаки на Никопольщину. В частности, на Никополь и Марганец. Враг бил из РСЗО "Град", применял FPV-дроны и артиллерию.

Пострадали три человека: 18-летняя девушка и мужчины 26 и 45 лет. Всех госпитализировали.

Повреждено предприятие, религиозная организация, полтора десятка частных домов и пятиэтажка, три хозяйственные постройки, 6 авто, газопровод.

На Синельниковщине под ударом БпЛА были Межевская и Покровская общины. Произошло возгорание на балконе многоквартирного дома. Его потушили.

Частично разрушен частный дом, еще шесть – повреждены.

Силы ПВО сбили над Днепропетровской 29 беспилотников.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия в очередной раз ударила по энергетике и железнодорожной инфраструктуре. В ночь на 7 октября были массированные атаки в Полтавской и Сумской областях.

В Полтаве поражены локомотивное депо, станция энергоснабжения, тяговые подстанции. В результате попаданий поврежден энергетический объект — без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах. Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов.

В Сумах в результате российской атаки зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города.

Вечером 6 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами на Харьков. В городе прогремели мощные взрывы. После взрывов в части Харькова наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.

Зачем РФ наносит удары по мирным городам Украине: мнение эксперта

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что стратегическая цель России - победить дух украинцев, поэтому оккупанты наносят удары по энергетике, гражданским, школам, садикам.

"Путин пытается уничтожить жизнеобеспечение каждого региона и области. Это его главная идея", - сказал Маломуж в эфире 24 Канала.

Он добавил, что Москва надеется через террор заставить украинцев и власть согласиться на российские условия.

"Путин никак не может понять, что украинский народ не победить. Мы сказали, это в первый день его агрессии. Но он считает, что своим террором сможет склонить Украину к переговорам на условиях России", - отметил Маломуж.

О персоне: Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

