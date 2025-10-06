Харьков под массированным ударом дронов - раздаются взрывы, есть перебои со светом

https://glavred.info/war/harkov-pod-massovym-udarom-dronov-razdayutsya-vzryvy-i-pereboi-s-elektrichestvom-10704404.html Ссылка скопирована

Вечером понедельника, 6 октября, российские войска совершили массированную атаку дронами на Харьков. Об угрозе предупредили Воздушные силы, отметив, что группа БпЛА с востока приближается к городу. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Впоследствии в Харькове прогремели мощные взрывы, что подтвердил мэр города Игорь Терехов.

"В городе взрывы - будьте осторожны!" - предупредил Терехов.

По словам мэра, под удар попал Индустриальный район, где после попадания возник пожар.

"Данных о пострадавших пока не поступало", - уточнил он.

Также, по предварительной информации, возгорание зафиксировано и в Немышлянском районе. На местах работают медики и спасатели.

Как сообщает корреспондент "Главреда", после взрывов в части Харькова наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.

Факт атаки подтвердил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в воздушном пространстве все еще фиксируются вражеские дроны, движущиеся в направлении города.

"Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме", - сообщили в Харьковской ОВА.

Мэр Терехов отметил, что в течение всего двадцати минут атаки прозвучало около двух десятков взрывов, после чего в разных районах вспыхнули несколько пожаров.

"На город еще движется группа вражеских боевых дронов - будьте осторожны!" - добавил Терехов.

По данным нашего Ситуационного центра, этой ночью враг нанес по Харькову 25 ударов боевыми дронами "шахед", все - по Немышлянскому району, сообщил мэр Терехов.

