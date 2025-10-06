РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшие

Кратко:
- Войска РФ атаковали Харьков ударными дронами
- Есть жертвы и пострадавшие
- Повреждены частные дома, склады, гаражи и легковые автомобили
В ночь на 6 октября российская оккупационная армия атаковали Харьков и область ударными дронами. Есть пострадавшие. Два человека погибли.
Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, в Новобаварском районе возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском - горел автомобиль.
Кроме того, повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили.
По предварительным данным, пострадали четыре человека.
К ликвидации последствий привлекались спасатели, а также медицинский и пиротехнический расчет ГосЧС.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки от вражеских ударов пострадал город Харьков и шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, пострадали – еще пятеро.
В Харькове пострадали женщины 83 и 38 лет и мужчины 67 и 63 лет; в поселке Купянск-Узловой Купянской общины пострадала 37-летняя женщина; в с. Колодезное Дворичанской общины погибли 50-летний и 35-летний мужчины.
Армия РФ атаковала Новобаварский и Шевченковский районы Харькова с помощью 16 БпЛА.
Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:
- 16 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 БпЛА типа "Ланцет";
- 5 fpv-дронов;
- 1 БпЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Харькове повреждены 16 частных домов, гараж, 4 автомобиля. В Купянском районе повреждены 2 автомобиля. В Изюмском районе поврежден частный дом.
Временно без электроснабжения остались почти 22 тысячи абонентов в Харькове.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, около пяти часов утра 5 октября во Львове прогремела серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов. Мэр Андрей Садовый призвал жителей не выходить на улицу и закрыть окна в домах.
В результате вражеской атаки на Львовщине есть погибшие и пострадавшие, а в части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе пожары.
Российские оккупационные войска впервые атаковали Краматорск Донецкой области беспилотником на оптоволокне. Инцидент произошел 5 октября. Под удар попал припаркованный на улице автомобиль военнослужащих ВСУ.
В ночь на 3 октября российская оккупационная армия осуществила массированный обстрел Украины беспилотниками и ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, а именно - в Полтаве, Одессе, Днепре и Харьковской области.
Другие новости:
- Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе "Азот"
- В Крыму - мощнейшие взрывы: горит нефтебаза, атакована воинская часть
- Взрывы прогремели в РФ: под удар попал стратегический завод в Дзержинске
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред