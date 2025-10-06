Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшие

Анна Ярославская
6 октября 2025, 09:16
210
Временно без электроснабжения остались почти 22 тысячи абонентов в Харькове.
Последствия атаки на Харьков
О последствиях атаки на Харьков сообщили в ГосЧС / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • Войска РФ атаковали Харьков ударными дронами
  • Есть жертвы и пострадавшие
  • Повреждены частные дома, склады, гаражи и легковые автомобили

В ночь на 6 октября российская оккупационная армия атаковали Харьков и область ударными дронами. Есть пострадавшие. Два человека погибли.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, в Новобаварском районе возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском - горел автомобиль.

видео дня

Кроме того, повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили.

По предварительным данным, пострадали четыре человека.

К ликвидации последствий привлекались спасатели, а также медицинский и пиротехнический расчет ГосЧС.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки от вражеских ударов пострадал город Харьков и шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, пострадали – еще пятеро.

В Харькове пострадали женщины 83 и 38 лет и мужчины 67 и 63 лет; в поселке Купянск-Узловой Купянской общины пострадала 37-летняя женщина; в с. Колодезное Дворичанской общины погибли 50-летний и 35-летний мужчины.

Армия РФ атаковала Новобаварский и Шевченковский районы Харькова с помощью 16 БпЛА.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

  • 16 БпЛА типа "Герань-2";
  • 1 БпЛА типа "Ланцет";
  • 5 fpv-дронов;
  • 1 БпЛА (тип устанавливается).
инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед - основные характеристики / Инфографика: Главред

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Харькове повреждены 16 частных домов, гараж, 4 автомобиля. В Купянском районе повреждены 2 автомобиля. В Изюмском районе поврежден частный дом.

Временно без электроснабжения остались почти 22 тысячи абонентов в Харькове.

  • Последствия атака на Харьков
    Последствия атака на Харьков Фото: ГосЧС
  • Последствия атака на Харьков
    Последствия атака на Харьков Фото: ГосЧС
  • Последствия атака на Харьков
    Последствия атака на Харьков Фото: ГосЧС
  • Последствия атака на Харьков
    Последствия атака на Харьков Фото: ГосЧС
  • Последствия атака на Харьков
    Последствия атака на Харьков Фото: ГосЧС
  • Последствия атака на Харьков
    Последствия атака на Харьков Фото: ГосЧС
  • Последствия атака на Харьков
    Последствия атака на Харьков Фото: ГосЧС
  • Последствия атака на Харьков
    Последствия атака на Харьков Фото: ГосЧС, t.me/synegubov
  • Последствия атака на Харьков
    Последствия атака на Харьков Фото: ГосЧС, t.me/synegubov
  • Последствия атака на Харьков
    Последствия атака на Харьков Фото: ГосЧС, t.me/synegubov

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, около пяти часов утра 5 октября во Львове прогремела серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов. Мэр Андрей Садовый призвал жителей не выходить на улицу и закрыть окна в домах.

В результате вражеской атаки на Львовщине есть погибшие и пострадавшие, а в части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе пожары.

Российские оккупационные войска впервые атаковали Краматорск Донецкой области беспилотником на оптоволокне. Инцидент произошел 5 октября. Под удар попал припаркованный на улице автомобиль военнослужащих ВСУ.

В ночь на 3 октября российская оккупационная армия осуществила массированный обстрел Украины беспилотниками и ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, а именно - в Полтаве, Одессе, Днепре и Харьковской области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Харьковская область новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала промышленный объект и энергетику - возник пожар, детали

РФ атаковала промышленный объект и энергетику - возник пожар, детали

09:23Украина
РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшие

РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшие

09:16Война
Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

08:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

Последние новости

10:23

Украинцев будут штрафовать за летнюю резину: когда "переобуваться"

10:19

"Руку не чувствую": путинистка Успенская показалась после сложной операции

10:09

Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов

09:56

РФ атакует Украину ударными дронами с новой стратегией: в Le Monde узнали детали

09:49

Вот она связь с Ани Лорак: Мурат Налчаджиоглу в ярости от происходящего

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - БондаревПутин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев
09:23

РФ атаковала промышленный объект и энергетику - возник пожар, детали

09:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 октября (обновляется)

09:16

РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшиеФото

08:41

Полнолуние в октябре 2025 принесет 3 знакам зодиака большой куш: кто счастливчик

Реклама
08:37

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

08:23

Взрывы прогремели в РФ: под удар попал стратегический завод в ДзержинскеВидео

07:56

Неуязвимы для РЭБ: Краматорск был впервые атакован FPV-дроном на оптоволокнеФото

06:55

В Крыму - мощнейшие взрывы: горит нефтебаза, атакована воинская частьВидео

06:22

РПЦ устала от себя самой - просит звать полным именеммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик строит песочные замки, за 31 с

05:00

Все в огне, везде руины: страшные кадры с первыми минутами после удара по Львовщине

04:03

"Часть стратегии": политолог объяснил появление дронов РФ над Европой, чего ждатьВидео

03:30

Космический прорыв: миссия на Луну раскроет невероятную загадку цивилизации

02:37

Не упустите свой шанс: названы самые удачные дни октября для каждого знака зодиака

Реклама
02:09

Враг изменил тактику на фронте: в Генштабе рассказали важный нюанс

01:30

Роман Сасанчин хочет забрать к себе дочь после развода - как отреагировала экс-жена

01:06

"Почему ты не идешь играть": Караваев жестко "наехал" на фаната после неудачного матчаВидео

00:25

"Стратегическая цель России": генерал раскрыл секрет массированных ударов по Украине

00:19

Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

05 октября, воскресенье
23:47

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

23:16

Это не просто "ковер": какую ловушку скрывает опавшие листья для водителей

23:06

Белгородская область в блэкауте: ракета влупила по российской энергетикеВидео

22:22

Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist

22:06

Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками

21:57

Зимний сон без вредителей: эффективные методы обработки сада после опадения листьевВидео

21:08

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

20:42

"Целью не является поражение РФ": Фицо сделал резкое заявление о войне в Украине

20:41

Молчунья Ева Бушмина засветилась в Киеве - детали

20:05

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

20:02

Убийство украинки в США: в одном из штатов приняли "Закон Ирины"

19:54

Даст ли Трамп Томагавки Украине?мнение

19:52

"Агрессор" требует "справедливости" - в РФ возмущены решением ФИФА по Израилю

19:43

Почему отец короля Даниила Галицкого "был крокодилом": историк раскрыл нюансВидео

19:37

Четыре знака зодиака, которые становятся самыми ленивыми мужьями

Реклама
19:26

Китайский гороскоп на сегодня 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

18:52

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

18:47

Зеленский дал срочное поручение после удара по энергетике: детали

18:47

Страна под атакой жесткой магнитной бури: на Украину обрушился 5-балльный шторм

18:01

Атака РФ по Украине: Путин смеется над Западом, уверен Зеленский

17:59

Ученые открыли новый способ измерения времени - что меняетсяВидео

17:42

Тело искали под завалами: на Львовщине погибла 15-летняя девочка с семьейФото

17:36

Надя Дорофеева оказалась во Львове во время атаки РФ

17:32

"Взяли регион в полукольцо": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

17:07

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять