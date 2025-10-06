РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшие

Временно без электроснабжения остались почти 22 тысячи абонентов в Харькове.

О последствиях атаки на Харьков сообщили в ГосЧС / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

Войска РФ атаковали Харьков ударными дронами

Есть жертвы и пострадавшие

Повреждены частные дома, склады, гаражи и легковые автомобили

В ночь на 6 октября российская оккупационная армия атаковали Харьков и область ударными дронами. Есть пострадавшие. Два человека погибли.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, в Новобаварском районе возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском - горел автомобиль.

Кроме того, повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили.

По предварительным данным, пострадали четыре человека.

К ликвидации последствий привлекались спасатели, а также медицинский и пиротехнический расчет ГосЧС.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки от вражеских ударов пострадал город Харьков и шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, пострадали – еще пятеро.

В Харькове пострадали женщины 83 и 38 лет и мужчины 67 и 63 лет; в поселке Купянск-Узловой Купянской общины пострадала 37-летняя женщина; в с. Колодезное Дворичанской общины погибли 50-летний и 35-летний мужчины.

Армия РФ атаковала Новобаварский и Шевченковский районы Харькова с помощью 16 БпЛА.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

16 БпЛА типа "Герань-2";

1 БпЛА типа "Ланцет";

5 fpv-дронов;

1 БпЛА (тип устанавливается).

Шахед - основные характеристики / Инфографика: Главред

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Харькове повреждены 16 частных домов, гараж, 4 автомобиля. В Купянском районе повреждены 2 автомобиля. В Изюмском районе поврежден частный дом.

Временно без электроснабжения остались почти 22 тысячи абонентов в Харькове.

