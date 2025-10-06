Укр
Читать на украинском
Неуязвимы для РЭБ: Краматорск был впервые атакован FPV-дроном на оптоволокне

Анна Ярославская
6 октября 2025, 07:56
БПЛА ударил по автомобилю военных ВСУ.
Дрон на оптоволокне
Вражеский дрон на оптоволокне впервые заметили в Краматорске / Коллаж: Главред, фото: t.me/svoboda_radio

Кратко:

  • РФ впервые применила FPV-дрон на оптоволокне для атаки по Краматорску
  • Целью стал припаркованный автомобиль украинских военных
  • Атака произошла в жилом микрорайоне

Российские оккупационные войска впервые атаковали Краматорск Донецкой области беспилотником на оптоволокне. Инцидент произошел 5 октября. Под удар попал припаркованный на улице автомобиль военнослужащих ВСУ.

Как пишет Радио Свобода, информации о пострадавших в результате атаки не было.

"Краматорск, вероятно, впервые атаковал дрон на оптоволокне", — говорится в сообщении.

Атака произошла возле многоэтажной жилой застройки. Ранее об атаках дронов на оптоволокне по Краматорску не сообщалось.

  • Краматорск атаковал дрон на оптоволокне
    Краматорск атаковал дрон на оптоволокне Фото: t.me/svoboda_radio
  • Краматорск атаковал дрон на оптоволокне
    Краматорск атаковал дрон на оптоволокне Фото: t.me/svoboda_radio
  • Краматорск атаковал дрон на оптоволокне
    Краматорск атаковал дрон на оптоволокне Фото: t.me/svoboda_radio

Впоследствии эту же информацию подтвердили в городском совете Краматорска.

"В 17:50 Краматорск получил второй удар за сутки — FPV дрон с боевой частью на оптоволоконном кабеле. Попадание произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города", — отметили в горсовете.

Позже в сети появилось видео, на котором видно полет вражеского дрона и удар по внедорожнику военных. То, что дрон на оптоволокне, доказывает качество картинки, полученной с беспилотника.

Смотрите видео - В Краматорске зафиксирована первая атака беспилотника на оптоволокне:

Скриншот

Что такое дроны на оптоволокне

Дроны на оптоволокне - это инновационные беспилотные летательные аппараты, которые для управления и передачи видеосигнала используют не классические радиоволны, а оптический кабель.

Конструкция таких дронов не очень отличается от обычных боевых FPV.

Вместе с боевой частью они переносят катушку с проволокой, которая разматывается во время движения. Самые маленькие позволяют работать на расстоянии до 2 км, самые большие - до 20 км.

Сама нить подключена к пульту управления оператора и выдает качественное изображение почти без задержек.

Поскольку FPV-дроны на оптоволокне вместо традиционных радиоволн используют световой сигнал, это делает их невидимыми для блокировки сигналов РЭБ, которые предназначены для перехвата и блокировки радиосигналов.

В Сумах зафиксировали новый дрон РФ

28 сентября новый российский ударный беспилотник типа БМ-35 летел атаковать Сумы. Дрон был оборудован тепловизионной камерой. Об этом сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Впервые вижу в перехвате моим оборудованием ударный БпЛА БМ-35 с тепловизионной камерой", — отметил Сергей "Флеш".

война в Украине новости Краматорска дроны новости Украины атака дронов
Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

08:27Война

08:27Война
Взрывы прогремели в РФ: под удар попал стратегический завод в Дзержинске

Взрывы прогремели в РФ: под удар попал стратегический завод в Дзержинске

08:23Война

08:23Война
В Крыму - мощнейшие взрывы: горит нефтебаза, атакована воинская часть

В Крыму - мощнейшие взрывы: горит нефтебаза, атакована воинская часть

06:55Война

06:55Война
Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

08:41

Полнолуние в октябре 2025 принесет 3 знакам зодиака большой куш: кто счастливчик

08:37

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

08:23

Взрывы прогремели в РФ: под удар попал стратегический завод в Дзержинске

07:56

Неуязвимы для РЭБ: Краматорск был впервые атакован FPV-дроном на оптоволокне

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
06:55

В Крыму - мощнейшие взрывы: горит нефтебаза, атакована воинская часть

06:22

РПЦ устала от себя самой - просит звать полным именем

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик строит песочные замки, за 31 с

05:00

Все в огне, везде руины: страшные кадры с первыми минутами после удара по Львовщине

04:03

"Часть стратегии": политолог объяснил появление дронов РФ над Европой, чего ждать

03:30

Космический прорыв: миссия на Луну раскроет невероятную загадку цивилизации

02:37

Не упустите свой шанс: названы самые удачные дни октября для каждого знака зодиака

02:09

Враг изменил тактику на фронте: в Генштабе рассказали важный нюанс

01:30

Роман Сасанчин хочет забрать к себе дочь после развода - как отреагировала экс-жена

01:06

"Почему ты не идешь играть": Караваев жестко "наехал" на фаната после неудачного матча

00:25

"Стратегическая цель России": генерал раскрыл секрет массированных ударов по Украине

00:19

Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

05 октября, воскресенье
23:47

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

23:16

Это не просто "ковер": какую ловушку скрывает опавшие листья для водителей

23:06

Белгородская область в блэкауте: ракета влупила по российской энергетике

22:22

Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist

22:06

Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками

21:57

Зимний сон без вредителей: эффективные методы обработки сада после опадения листьев

21:08

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

20:42

"Целью не является поражение РФ": Фицо сделал резкое заявление о войне в Украине

20:41

Молчунья Ева Бушмина засветилась в Киеве - детали

20:05

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

20:02

Убийство украинки в США: в одном из штатов приняли "Закон Ирины"

19:54

Даст ли Трамп Томагавки Украине?

19:52

"Агрессор" требует "справедливости" - в РФ возмущены решением ФИФА по Израилю

19:43

Почему отец короля Даниила Галицкого "был крокодилом": историк раскрыл нюансы

19:37

Четыре знака зодиака, которые становятся самыми ленивыми мужьями

19:26

Китайский гороскоп на завтра 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

18:52

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

18:47

Зеленский дал срочное поручение после удара по энергетике: детали

18:47

Страна под атакой жесткой магнитной бури: на Украину обрушился 5-балльный шторм

18:01

Атака РФ по Украине: Путин смеется над Западом, уверен Зеленский

17:59

Ученые открыли новый способ измерения времени - что меняется

17:42

Тело искали под завалами: на Львовщине погибла 15-летняя девочка с семьей

17:36

Надя Дорофеева оказалась во Львове во время атаки РФ

17:32

"Взяли регион в полукольцо": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

17:07

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

16:30

Россия нанесла самый мощный удар по Львову с начала войны

16:17

Люди, родившиеся в эти даты, будут самыми преданными друзьями

15:50

Считали сокровищем и носили как талисман: раскрыт секрет стеклянных шариков из СССР

15:34

В Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу: "речной монстр" весит 40 кг

15:14

Почему 6 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:12

Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

14:42

Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

14:29

Невеста в шоке: подруга отказалась идти к алтарю из-за странной причины

