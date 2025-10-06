Неуязвимы для РЭБ: Краматорск был впервые атакован FPV-дроном на оптоволокне

Кратко:
- РФ впервые применила FPV-дрон на оптоволокне для атаки по Краматорску
- Целью стал припаркованный автомобиль украинских военных
- Атака произошла в жилом микрорайоне
Российские оккупационные войска впервые атаковали Краматорск Донецкой области беспилотником на оптоволокне. Инцидент произошел 5 октября. Под удар попал припаркованный на улице автомобиль военнослужащих ВСУ.
Как пишет Радио Свобода, информации о пострадавших в результате атаки не было.
"Краматорск, вероятно, впервые атаковал дрон на оптоволокне", — говорится в сообщении.
Атака произошла возле многоэтажной жилой застройки. Ранее об атаках дронов на оптоволокне по Краматорску не сообщалось.
Впоследствии эту же информацию подтвердили в городском совете Краматорска.
"В 17:50 Краматорск получил второй удар за сутки — FPV дрон с боевой частью на оптоволоконном кабеле. Попадание произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города", — отметили в горсовете.
Позже в сети появилось видео, на котором видно полет вражеского дрона и удар по внедорожнику военных. То, что дрон на оптоволокне, доказывает качество картинки, полученной с беспилотника.
Смотрите видео - В Краматорске зафиксирована первая атака беспилотника на оптоволокне:
Что такое дроны на оптоволокне
Дроны на оптоволокне - это инновационные беспилотные летательные аппараты, которые для управления и передачи видеосигнала используют не классические радиоволны, а оптический кабель.
Конструкция таких дронов не очень отличается от обычных боевых FPV.
Вместе с боевой частью они переносят катушку с проволокой, которая разматывается во время движения. Самые маленькие позволяют работать на расстоянии до 2 км, самые большие - до 20 км.
Сама нить подключена к пульту управления оператора и выдает качественное изображение почти без задержек.
Поскольку FPV-дроны на оптоволокне вместо традиционных радиоволн используют световой сигнал, это делает их невидимыми для блокировки сигналов РЭБ, которые предназначены для перехвата и блокировки радиосигналов.
В Сумах зафиксировали новый дрон РФ
28 сентября новый российский ударный беспилотник типа БМ-35 летел атаковать Сумы. Дрон был оборудован тепловизионной камерой. Об этом сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.
"Впервые вижу в перехвате моим оборудованием ударный БпЛА БМ-35 с тепловизионной камерой", — отметил Сергей "Флеш".
