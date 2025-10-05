Укр
РФ била по Львовщине ракетами и дронами: есть жертвы, на месте прилетов пожары

Алексей Тесля
5 октября 2025, 09:59
После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, предупредил Андрей Садовый.
Львовщина под массированным ударом РФ / Коллаж Главред, фото t.me/s/andriysadovyi, Telegram

Главное:

  • На Львовщине в результате удара РФ двое погибших, еще два человека пострадали
  • В части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе сильные пожары

В результате вражеской атаки на Львовщине есть погибшие и пострадавшие, а в части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе пожары.

"Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате вражеского комбинированного удара погибли два человека и два пострадали во Львовской области, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"По предварительным данным, в результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине два человека погибли, еще два - травмированы", - написал он.

На местах работают все профильные службы. Информация обновляется, добавил глава ОВА.

В результате прямого попадания ракеты в Лапаевке на Львовщине погибли четыре человека. Еще одного местного жителя удалось спасти.

Screenshot / ГСЧС
/ Инфографика: Главред

Последствия ударов РФ

Кроме того, Садовый сообщил, что пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но рекомендовал местным жителям закрыть окна и оставаться в безопасном месте.

По его словам, после российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно предохранить себя от возможных вредных испарений и дыма.

"После завершения тревоги не спешите выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают", - отметил он.

Садовый также рассказал, что во Львове возник пожар индустриального парка Sparrow в результате удара РФ.

"Во Львове горит индустриальный парк Sparrow", - написал он.

Мэр подчеркнул, что это гражданский объект без какой-либо милитарной составляющей.

По его словам, предварительно, информации о пострадавших нет.

Смотрите видео - последствия удара РФ:

/ Скриншот

Массированная атака по Украине: детали

В ночь на 5 октября страна-агрессор Россия массированно атаковала украинские города. Мониторинговые каналы пишут, что основное направление удара - Львов, Львовская область, Запорожье, Одесса и другие регионы.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Напомним, в ночь на 5 октября Россия совершила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".

Напомним, серия взрывов прогремела в Запорожье после массированного удара РФ, в результате известно о погибшей и раненых. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Ранее сообщалось, что массированный удар нанесла РФ по Львову в ночь на воскресенье, 5 октября. В результате в городе масштабные пожары. Около пяти утра во Львове прозвучала серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов.

О персоне: Андрей Садовый

Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.

