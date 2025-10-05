РФ била по Львовщине ракетами и дронами: есть жертвы, на месте прилетов пожары

Главное:
- На Львовщине в результате удара РФ двое погибших, еще два человека пострадали
- В части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе сильные пожары
В результате вражеской атаки на Львовщине есть погибшие и пострадавшие, а в части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе пожары.
"Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.
Что известно о жертвах и пострадавших
В результате вражеского комбинированного удара погибли два человека и два пострадали во Львовской области, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
"По предварительным данным, в результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине два человека погибли, еще два - травмированы", - написал он.
На местах работают все профильные службы. Информация обновляется, добавил глава ОВА.
В результате прямого попадания ракеты в Лапаевке на Львовщине погибли четыре человека. Еще одного местного жителя удалось спасти.
Последствия ударов РФ
Кроме того, Садовый сообщил, что пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но рекомендовал местным жителям закрыть окна и оставаться в безопасном месте.
По его словам, после российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно предохранить себя от возможных вредных испарений и дыма.
"После завершения тревоги не спешите выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают", - отметил он.
Садовый также рассказал, что во Львове возник пожар индустриального парка Sparrow в результате удара РФ.
"Во Львове горит индустриальный парк Sparrow", - написал он.
Мэр подчеркнул, что это гражданский объект без какой-либо милитарной составляющей.
По его словам, предварительно, информации о пострадавших нет.
Смотрите видео - последствия удара РФ:
Массированная атака по Украине: детали
В ночь на 5 октября страна-агрессор Россия массированно атаковала украинские города. Мониторинговые каналы пишут, что основное направление удара - Львов, Львовская область, Запорожье, Одесса и другие регионы.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Напомним, в ночь на 5 октября Россия совершила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".
Напомним, серия взрывов прогремела в Запорожье после массированного удара РФ, в результате известно о погибшей и раненых. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Ранее сообщалось, что массированный удар нанесла РФ по Львову в ночь на воскресенье, 5 октября. В результате в городе масштабные пожары. Около пяти утра во Львове прозвучала серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов.
Читайте также:
- После ударов РФ в Украине вводят графики отключения света: где действуют ограничения
- Каким городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз
- Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны
О персоне: Андрей Садовый
Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред