РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"

Главное:
- Россия массировано атаковала западные области
- В запорожье после атаки дронов погибла женщина
В ночь на 5 октября Россия совершила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".
Крылатыми ракетами 3М14 "Калибр" враг нанес удар по Бурштыну, Коломые, Львову, Дрогобычу. В результате атаки зафиксированы пожары, данные о жертвах и пострадавших уточняются.
В Запорожье убило женщину
Около двух часов ночи враг начал массированные удары по Запорожью: зафиксированы попадания "шахедами". Один человек погиб, шестеро пострадали.
"Выбиты окна в многоэтажках, сгоревшие автомобили, разрушение двора частного дома – таковы последствия вражеской атаки на Запорожье", - сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Из-за обстрелов в городе возникли перебои со светом и водой, повреждена инфраструктура, сообщила областная военная администрация.
Калибры над западной Украиной
Около четырех часов ночи появились данные о пусках "Калибров" с моря, а вскоре ракеты вошли в воздушное пространство Украины. Две группы вражеских ракет двигались на запад - сначала на Льовов, потом на Стрый, перелетели через Карпаты в сторону Мукачево, и развернулись в сторону Льовова и Дрогобыча, где часть была сбита.
О попаданиях ракет официально пока не сообщается.
"Сохраняйте информационную тишину! Не выкладывайте фото и видео", - написал глава Льовоской ОВА Максим Козицкий.
Атака на Львов
После пяти утра во Львове прогремели мощные взрывы - работала ПВО. Сообщалось о десятках "шахедов", атаковавших город по разным направлениям.
Крылатые ракеты Х-101 и Кинжалы
Около шести утра 5 октября в воздушное пространство Украины вошли крылатые ракеты Х-101, запущенные стратегической авиацией РФ. Мониторинговые группы зафиксировали несколько групп ракет, следовавших с севера через Черниговскую область в направлении Нежина и Киевской области. Параллельно новые ракеты заходили через Херсонскую область, формируя комбинированную волну ударов по разным направлениям. Часть целей Воздушным силам удалось сбить еще на подлете в центральные регионы.
Основная масса ракет впоследствии перелетела в Черкасскую область, направляясь курсом на Золотоношу, Канев и Черкассы. Отдельные группы двигались через Полтавщину и Прилуки, охватывая почти всю центральную часть страны. По сообщениям мониторов, в воздухе одновременно находились до десяти групп Х-101.
В 06:02 Воздушные силы сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".
Позже стало известно, что два "Кинжала" долетели до Львова, жители слышали два мощных взрыва.
