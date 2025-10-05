РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"

Крылатыми ракетами и дронами враг нанес удар по городам в западных областях, Запорожью.

https://glavred.info/ukraine/massirovannaya-nochnaya-ataka-rossiya-atakovala-ukrainu-sotnyami-dronov-i-kalibrami-10703945.html Ссылка скопирована

Последствия атаки в Запорожье / Фото: Иван Федоров

Главное:

Россия массировано атаковала западные области

В запорожье после атаки дронов погибла женщина

В ночь на 5 октября Россия совершила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".

Крылатыми ракетами 3М14 "Калибр" враг нанес удар по Бурштыну, Коломые, Львову, Дрогобычу. В результате атаки зафиксированы пожары, данные о жертвах и пострадавших уточняются.

видео дня

В Запорожье убило женщину

Около двух часов ночи враг начал массированные удары по Запорожью: зафиксированы попадания "шахедами". Один человек погиб, шестеро пострадали.

"Выбиты окна в многоэтажках, сгоревшие автомобили, разрушение двора частного дома – таковы последствия вражеской атаки на Запорожье", - сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Из-за обстрелов в городе возникли перебои со светом и водой, повреждена инфраструктура, сообщила областная военная администрация.

Калибры над западной Украиной

Около четырех часов ночи появились данные о пусках "Калибров" с моря, а вскоре ракеты вошли в воздушное пространство Украины. Две группы вражеских ракет двигались на запад - сначала на Льовов, потом на Стрый, перелетели через Карпаты в сторону Мукачево, и развернулись в сторону Льовова и Дрогобыча, где часть была сбита.

О попаданиях ракет официально пока не сообщается.

"Сохраняйте информационную тишину! Не выкладывайте фото и видео", - написал глава Льовоской ОВА Максим Козицкий.

Атака на Львов

После пяти утра во Львове прогремели мощные взрывы - работала ПВО. Сообщалось о десятках "шахедов", атаковавших город по разным направлениям.

Крылатые ракеты Х-101 и Кинжалы

Около шести утра 5 октября в воздушное пространство Украины вошли крылатые ракеты Х-101, запущенные стратегической авиацией РФ. Мониторинговые группы зафиксировали несколько групп ракет, следовавших с севера через Черниговскую область в направлении Нежина и Киевской области. Параллельно новые ракеты заходили через Херсонскую область, формируя комбинированную волну ударов по разным направлениям. Часть целей Воздушным силам удалось сбить еще на подлете в центральные регионы.

Основная масса ракет впоследствии перелетела в Черкасскую область, направляясь курсом на Золотоношу, Канев и Черкассы. Отдельные группы двигались через Полтавщину и Прилуки, охватывая почти всю центральную часть страны. По сообщениям мониторов, в воздухе одновременно находились до десяти групп Х-101.

В 06:02 Воздушные силы сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Позже стало известно, что два "Кинжала" долетели до Львова, жители слышали два мощных взрыва.

Больше новостей о российских атаках:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред