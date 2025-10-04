Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

В прифронтовых регионах сейчас наблюдаются серьёзные проблемы, предупредил Алексей Кучеренко.

Появился прогноз угрозы блэкаутов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Ситуация остаётся крайне сложной, особенно в Черниговской области

Защита критической энергетической инфраструктуры далека от надлежащего уровня

По мнению народного депутата Украины Алексея Кучеренко, обстановка с отключениями электроэнергии остаётся крайне сложной, особенно в Черниговской области.

"Ситуация в Чернигове действительно тяжёлая. Россияне обнаружили уязвимость в обороне, поэтому город может в ближайшее время оказаться в состоянии длительного блэкаута. Там были повреждены трансформаторы, которые оказались незащищёнными — не было ни укрытий, ни плотной противовоздушной обороны. В прифронтовых регионах сейчас наблюдаются серьёзные проблемы", — заявил он.

По словам Кучеренко, столицу охраняют более эффективно, но и там ресурсов ПВО недостаточно, о чём свидетельствуют последствия последних вражеских атак. Он подчеркнул, что в условиях войны такие риски остаются высокими.

Депутат также отметил, что защита критической энергетической инфраструктуры далека от надлежащего уровня. С 2023 года не было достаточно времени или возможностей для полноценного укрепления и защиты трансформаторных подстанций.

Что касается прогноза по прохождению отопительного сезона и зимнего периода в целом, Кучеренко отметил, что давать точные оценки сейчас невозможно — ситуация может резко измениться в любой момент в зависимости от интенсивности возможных новых атак.

Он добавил, что предстоящая осень и зима будут напряжёнными и непредсказуемыми, и в первую очередь необходимо срочно усилить защиту прифронтовых регионов.

Угроз ударов по энергетике: прогноз

Российские силы продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В связи с этим граждан предупреждают о возможных отключениях электроэнергии. Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

Виктор Андрусив, бывший советник министра внутренних дел и Офиса Президента, также призывает украинцев заранее подготовиться к вероятным перебоям с электроснабжением.

Напомним, ранее Россия ударила по объекту энергетики в Киевской области. В результате в нескольких областях жесткие проблемы со светом. Речь идет о Киевской и Черниговской областях.

Как писал Главред, на ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ. В результате перепадов напряжения станция оказалась без электроснабжения.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что отключений света летом, похоже, не избежать. По его словам, есть 4 фактора от которых зависит ситуация в энергосистеме Украины.

