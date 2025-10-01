Укр
На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

Юрий Берендий
1 октября 2025, 20:59обновлено 1 октября, 21:45
Вследствие атак РФ по энергообъектам Славутича на ЧАЭС произошел блэкаут, специалисты уже работают над восстановлением питания, указывает Минэнерго.
На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

  • В результате удара по энергообъекту в Славутиче произошла чрезвычайная ситуация на ЧАЭС
  • На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

Из-за обстрела российскими войсками энергетической инфраструктуры города Славутич Киевской области произошла чрезвычайная ситуация на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС". Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

Отмечается, в результате перепадов напряжения станция оказалась без электроснабжения. Без света остался и Новый безопасный конфайнмент - главное сооружение, которое накрывает разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и не допускает выхода радиоактивных материалов в окружающую среду.

"Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.

Что известно о Чернобыльской АЭС
Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

Враг изменил тактику ударов по энергетике - эксперт раскрыл детали

Как ранее писал Главред, осенью Россия и в дальнейшем будет нацеливаться на энергетическую инфраструктуру Украины, однако основной акцент будет делать не на ракетах, а на массированном применении дронов. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, дефицита ракет у РФ нет - производство продолжается, а запасы пополняются. В то же время он прогнозирует, что враг будет стремиться наращивать интенсивность атак именно беспилотниками.

"Однако Украина уже адаптировалась к этому виду угрозы. Если в 2022 году некоторые города переживали блэкауты по 2-3 недели, как, например, Одесса, то в прошлом году некоторые города переживали блэкауты по 24 часа, это был максимум. В 2023-2024 годах мы уже адаптировались к угрозам, поэтому масштабные энергетические удары не имеют таких разрушительных последствий", - сказал Коваленко.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 октября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту, что повлекло серьезные перебои с электроснабжением в Черниговской области. Как сообщили в "Черниговоблэнерго", энергетики вынуждены ввести жесткие графики отключений. Теперь без света остаются свыше 307 тысяч потребителей в нескольких районах региона.

По словам председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, ударные дроны типа "Шахед", которыми враг атаковал энергетическую инфраструктуру, стали причиной частичного обесточивания области.

В то же время в ночь на 1 октября Харьков подвергся массированной атаке управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами. В городе прогремела серия взрывов, были разрушены частные дома и возникли пожары. По данным ГСЧС, удары также пришлись на пригород и Чугуевский район.

Другие новости:

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Чернобыль ЧАЭС Чернобыльская АЭС
