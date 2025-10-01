"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударов

Российские оккупанты атаковали объект энергетики, после чего в Черниговской области возникли серьезные перебои со светом. Энергетики вводят жесткие графики отключения света. Об этом сообщает Черниговоблэнерго.
Сейчас без электроснабжения находятся 307 тысяч потребителей в нескольких районах области.
"Ситуация в системе энергоснабжения области мегакритическая! Из-за массированного удара, который враг осуществил сегодня, были поражены важные энергетические объекты .... К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам - Графика почасового отключения электроснабжения (ГПВ)", - говорится в сообщении.
Графики начали действовать с 20:00 1 октября, будут задействованы сразу четыре очереди. Потребители будут находиться три часа со светом и шесть часов без света.
"В графике отдельно отмечено время на переподключение - в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться. Мы хорошо понимаем, что объем ограничений очень большой, однако в нынешних условиях нет другого выбора. Подчеркнем: это временное решение на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах!" - говорится в сообщении.
Новость дополняется...
