"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударов

Потребители в Черниговской области будут без света по графику шесть часов без света и три часа со светом.

Российские оккупанты атаковали объект энергетики, после чего в Черниговской области возникли серьезные перебои со светом. Энергетики вводят жесткие графики отключения света. Об этом сообщает Черниговоблэнерго.

Сейчас без электроснабжения находятся 307 тысяч потребителей в нескольких районах области.

"Ситуация в системе энергоснабжения области мегакритическая! Из-за массированного удара, который враг осуществил сегодня, были поражены важные энергетические объекты .... К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам - Графика почасового отключения электроснабжения (ГПВ)", - говорится в сообщении.

Графики начали действовать с 20:00 1 октября, будут задействованы сразу четыре очереди. Потребители будут находиться три часа со светом и шесть часов без света.

"В графике отдельно отмечено время на переподключение - в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться. Мы хорошо понимаем, что объем ограничений очень большой, однако в нынешних условиях нет другого выбора. Подчеркнем: это временное решение на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах!" - говорится в сообщении.

