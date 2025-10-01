В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетики

Что известно:
- РФ ударила по объекту энергетики в Киевской области
- В результате атаки в Черниговской и Киевской областях перебои со светом
- Конотоп под массированной атакой РФ
Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры. Вследствие этого Черниговщина частично без света. Об этом заявил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
"В части общин Черниговщины отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы работают над восстановлением. Атака врага продолжается", - написал он.
Это подтвердил и мэр Славутича Юрий Фомичев. В городе также исчезло электропитание. Из-за этого образовались проблемы с водоснабжением. Резерв водоканала позволяет выдавать воду по часам. Местные власти обещают обеспечить питанием системы связи.
"Разворачиваем пункты несокрушимости, где можно будет подзарядить телефоны, приготовить еду. Прошу терпения, все это требует времени. Выстоим, как выстояли в 22-м году. Перед самым отопительным сезоном нас коварно запугивают", - написал Фомичев.
В целом известно, что свет исчез в Семеновской, Корюковской, Новгород-Северской и Репкинской общинах области. В Чернигове из-за отсутствия электроснабжения остановились троллейбусы. Функционирует только троллейбусный маршрут №11.
Черниговводоканал отмечает, что проблемы с водоснабжением возможны на верхних этажах многоэтажных домов.
"Просим жителей верхних этажей: по возможности набирать воду из кранов на первых этажах домов, в случае неисправности кранов на первых этажах - обращаться в ЖЭКи для их восстановления", - сообщают в пресс-службе водоканала.
Какой объект был под атакой РФ
В Минэнерго отметили, что под ударом была энергетическая инфраструктура в Киевской области.
"В результате удара БпЛА без электроснабжения остаются жители Киевской и Черниговской областей. На месте повреждений продолжают работать ремонтные бригады", - говорится в сообщении.
Энергетики делают все, что как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Атака на Сумскую область
Мэр Конотопа Артем Семенихин подтвердил мощные взрывы в городе. Враг атаковал Конотоп большим количеством "Шахедов".
"Пункты несокрушимости уже готовы принимать людей! Вода, интернет, тепло, свет!" - написал он.
В Сети разлетелось видео, на котором видно, что на город летит целый "табун" ударных дронов.
Обстрел Украины - главные новости
Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Днепру. По его словам, каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что на РФ нужно оказывать сильное давление.
Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что РФ готовится к новому маскированному обстрелу Украины. Он может быть уже через 7-10 суток.
Как писал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла удар по жилому дому в Сумской области. В результате атаки в селе Чернетчина Краснопольской общины погибли супруги с двумя маленькими детьми.
