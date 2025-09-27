В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

Российские оккупанты могут ударить по Украине крылатыми, баллистическими ракетами и ударными дронами.

РФ в ближайшее время может обстрелять Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ готова к комбинированной атаке на Украину

Враг накопил ракет и дроны для обстрела

Враг может осуществить атаку в ближайшее время

РФ планирует серии ракетно-дроновых ударов по Украине. Россияне накопили большое количество ракет и ударных дронов. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Массированный обстрел может произойти с 28 по 29 сентября. Отмечается, что повышенная угроза уже существует, ведь враг завершил подготовку к атаке.

Мониторы сообщают о том, что во время атак враг может применить:

восемь бортов Ту-95МС,

три Ту-160,

девять МиГ-31К,

дизель-электрическую подводную лодку,

два фрегата в Новороссийске в РФ.

Самолеты, которыми РФ бьет по Украине / Инфографика Главреда

Сколько РФ накопила ракет и дронов

Вероятный суммарный залп составляет:

55 ракет типа Х-101,

9 аэробаллистических ракет типа "Кинжал",

12 баллистических ракет типа "Искандер-М",

24 крылатых ракет типа "Калибр",

до 15 крылатых ракет "Искандер-К",

более 1000 ударных беспилотников типа "Шахед".

Ракеты, которыми РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Мониторинговые каналы советуют внимательно следить за угрозой применения баллистики из Брянщины, Воронежа и Крыма.

"Враг в любой момент может изменить план действий: вместо заявленного количества применить значительно меньше или же наоборот - выпустить полный объем... Помним опыт прошлых атак: средства поражения запускались позже - и это касалось и БпЛА, и стратегической авиации, и флота. Поэтому главное правило остается неизменным - реагируем на сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Telegram-канал monitorwar отмечает, что россияне накапливали средства поражения с 20,09 по 27,09. Сейчас Россия имеет ориентировочно 1056 накопленных БпЛА типа "Шахед". Также у врага может быть 20-25 реактивных дронов, которые могут быть использованы в массированной атаке.

Какие регионы могут быть под угрозой массированных ударов

Мониторинговые каналы отмечают, что наиболее угрожающей является западная, северная и центральная часть Украины. Речь идет о Львовской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях.

Столица также под угрозой ракетно-дронных ударов. Особое внимание уделяется Соломенскому и Святошинскому районам (Жуляны, Святошино).

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС - МАГАТЭ сделало срочное заявление. На месте падения беспилотника образовалась большая воронка.

Днем 26 сентября сообщалось, что РФ атакует Черниговскую область - есть попадания и перебои света, первые подробности. Людей призвали находиться в безопасных местах.

Напомним, РФ определила цели ударов - названы города и вероятные сроки новых обстрелов. У противника в наличии постоянно находится около 300-400 ударных беспилотников, предупредил Олег Жданов.

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

