В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

Что известно:
- РФ готова к комбинированной атаке на Украину
- Враг накопил ракет и дроны для обстрела
- Враг может осуществить атаку в ближайшее время
РФ планирует серии ракетно-дроновых ударов по Украине. Россияне накопили большое количество ракет и ударных дронов. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Массированный обстрел может произойти с 28 по 29 сентября. Отмечается, что повышенная угроза уже существует, ведь враг завершил подготовку к атаке.
Мониторы сообщают о том, что во время атак враг может применить:
- восемь бортов Ту-95МС,
- три Ту-160,
- девять МиГ-31К,
- дизель-электрическую подводную лодку,
- два фрегата в Новороссийске в РФ.
Сколько РФ накопила ракет и дронов
Вероятный суммарный залп составляет:
- 55 ракет типа Х-101,
- 9 аэробаллистических ракет типа "Кинжал",
- 12 баллистических ракет типа "Искандер-М",
- 24 крылатых ракет типа "Калибр",
- до 15 крылатых ракет "Искандер-К",
- более 1000 ударных беспилотников типа "Шахед".
Мониторинговые каналы советуют внимательно следить за угрозой применения баллистики из Брянщины, Воронежа и Крыма.
"Враг в любой момент может изменить план действий: вместо заявленного количества применить значительно меньше или же наоборот - выпустить полный объем... Помним опыт прошлых атак: средства поражения запускались позже - и это касалось и БпЛА, и стратегической авиации, и флота. Поэтому главное правило остается неизменным - реагируем на сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Telegram-канал monitorwar отмечает, что россияне накапливали средства поражения с 20,09 по 27,09. Сейчас Россия имеет ориентировочно 1056 накопленных БпЛА типа "Шахед". Также у врага может быть 20-25 реактивных дронов, которые могут быть использованы в массированной атаке.
Какие регионы могут быть под угрозой массированных ударов
Мониторинговые каналы отмечают, что наиболее угрожающей является западная, северная и центральная часть Украины. Речь идет о Львовской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях.
Столица также под угрозой ракетно-дронных ударов. Особое внимание уделяется Соломенскому и Святошинскому районам (Жуляны, Святошино).
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС - МАГАТЭ сделало срочное заявление. На месте падения беспилотника образовалась большая воронка.
Днем 26 сентября сообщалось, что РФ атакует Черниговскую область - есть попадания и перебои света, первые подробности. Людей призвали находиться в безопасных местах.
Напомним, РФ определила цели ударов - названы города и вероятные сроки новых обстрелов. У противника в наличии постоянно находится около 300-400 ударных беспилотников, предупредил Олег Жданов.
Что известно о самолете Ту-95?
Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.
Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.
Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.
