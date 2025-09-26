Четыре Ту-95 в воздухе: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

В ближайшие дни следует реагировать на объявления о воздушной тревоге.

Российские бомбардировщики перемещают ближе к границе с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, УНИАН

Главное:

Россия перемещает бомбардировщиков на европейскую часть страны

Один из бомбардировщиков совершил посадку

В последующие дни угроза массированной атаки высока

Страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к новой массированной ракетно-дроновой атаке в следующие несколько суток. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов, которые отслеживают перемещение вражеской авиации.

Сегодня, 26 сентября, в России авиагруппа из не менее четырех Ту-95МС и одного Ту-160 осуществляет перелет с Дальнего Востока на аэродром в Европейской части РФ.

Где сейчас находятся бомбардировщики РФ

Согласно последним данным, по состоянию на 14:00 только один бомбардировщик Ту-160 совершил посадку на аэродроме "Энгельс", что в Саратовской области Российской Федерации. Другие борта авиации РФ до сих пор находятся в воздухе.

Самолеты, которыми Россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред

На что указывает перемещение вражеской авиации

Решение России переместить большую авиагруппу бомбардировщиков свидетельствует о том, что угроза комбинированного обстрела Украины в ближайшие несколько дней растет. Поэтому не следует пренебрегать воздушными тревогами.

Какие города может атаковать Россия - предупреждение эксперта

Главред писал, что военный эксперт Олег Жданов сообщил о возможности нового мощного ракетно-дронового удара по Украине. Накануне россияне усиленно применяли разведдроны над Киевом, Черниговщиной и Днепром.

При этом, эксперт отметил, что в последние дни значительного накопления дронов у россиян не видно, они расходуют примерно 150-170 аппаратов - это практически те, что производят.

Угроза массированных ударов по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Генштабе предупредили, что россияне будут усиливать удары по Украине, а под атакой будут гражданские. Враг будет сильнее терроризировать гражданское население, если ему будет труднее добиваться успехов на фронте.

О том, что армия РФ готовит новые массированные удары по Украине накануне также предупредил и министр внутренних дел Игорь Клименко. Противник будет наносить удары по критически важным объектам жизнеобеспечения населения.

Ранее генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий заявил, что целью российских оккупантов может стать газовая инфраструктура, которая является основой для обеспечения тепла в домах украинцев в период холодов.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

