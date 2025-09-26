Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине на выходные, 27 и 28 сентября
- Когда будут заморозки
Погода в Украине на выходные, 27 и 28 сентября, отметится ночными заморозками, которые обойдут лишь южную часть нашего государства.
В субботу, 27 сентября, в течение дня температура воздуха составит +12...+17 градусов, на юге будет +15...+19 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
В воскресенье, 28 сентября, в северной части Украины, в западных областях, в Черкасской и Винницкой областях пройдут дожди. Однако на остальной территории удержится сухая погода.
Температура воздуха в воскресенье составит на севере и в центре +10...+14 градусов, на западе +13...+17, на востоке и юге +14...+19 градусов.
"Итак, из ближайшего синоптического "такое себе" - заморозки в ночь на субботу и дожди в воскресенье", - добавила Диденко.
Погода в Киеве на выходные
В столице Украины в субботу, 27 сентября, ожидается сухая прохладная днем и холодная ночью погода.
"Ожидаются ночью +2...+5 градусов, местами заморозки 0...-3 градуса, в течение дня 27-го сентября воздух сможет погреться до +14...+16 градусов", - отметила Диденко.
В воскресенье, 28 сентября, в столице будет облачно, сыро, появятся дожди, еще и похолодает, днем в воскресенье ожидается лишь +10...+12 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударят заморозки -3 - в каких областях Украины будет похолодание. Похолодание с заморозками накроет ряд регионов, а кое-где будут дожди.
Также ранее сообщалось, что заморозки накроют ряд областей - стало известно, где стоит готовиться к похолоданию. В ряде областей будет серьезное похолодание, местами даже с заморозками.
Напомним, влупит -3 и будет лить дождь - Украину накрыла волна похолодания. Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +3 градусов.
Вас также может заинтересовать:
- Сложная загадка на внимательность: только самые умные увидят 95 на картинке
- Почему на поминальных обедах всегда дают горох с капустой: священник объяснил
- Почему у кур выпадают перья: 5 причин проблемы и как исправить ситуацию
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред