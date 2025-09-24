Влупит -3 и будет лить дождь: Украину накрыла волна похолодания

Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября

Погода в Украине 25 сентября будет прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины, кроме Закарпатской и южных областей. Там объявили І уровень опасности. В этих областях ночью 25-27 сентября будут заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября

По словам синоптика Наталки Диденко, уже 25 сентября будут дожди и сильный ветер во многих областях Украины. Дожди ожидаются на юго-западе, в центре, на востоке и юге. Температура воздуха повысится до 12-16 градусов тепла. На юге будет 15-19 градусов тепла. Ночью ожидаются заморозки.

26 сентября по всей Украине будет сухо, но холодно. В четверг температура воздуха начнет выравниваться. Но ночью 26-27 сентября заморозки распространятся на центр и восток.

Кто такая Наталка Диденко

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 25 сентября

В Украине 25 сентября будет небольшая облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь в юго-западных и восточных областях. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. В юго-восточных областях будут порывы ветра 15-20 м/с.

"Температура в северных и большинстве западных областей ночью 1-6° тепла, на Закарпатье до 10° (в северной части на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 11-16° тепла; на остальной территории ночью 6-11°, на побережье морей до 13°, днем 14-19°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 25 сентября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +10...+25 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +3...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября

Погода 25 сентября в Киеве

В Киеве 25 сентября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 11-16°; в Киеве ночью 10-12°, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября

Как сообщал Главред, Украину накроет похолодание - украинцам выдали важное предупреждение. Скоро погодные условия в нашей стране резко изменятся.

Также ранее сообщалось, когда в Украину придет бабье лето - синоптик назвала даты резкой жары. Когда в Украине потеплеет до +30, рассказала синоптик Укргидрометцентра.

Напомним, в Украине резко изменится погода - новый прогноз от синоптиков. Погода в Сумах будет самой прохладной 20 сентября. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

