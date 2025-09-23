Укр
В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату внезапного похолодания

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2025, 19:46
Во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.
погода
Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 24 сентября
  • Где температура воздуха опустится до +10 градусов
  • В каких областях будут дожди

Погода в Украине 24 сентября будет прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины, кроме Закарпатской и южных областей. Там объявили І уровень опасности. В этих областях ночью 25-27 сентября будут заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса.

погода 24 сентября
Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / фото: ventusky

По словам синоптика Наталки Диденко, уже 24 сентября будут дожди в северных и центральных областях. Температура воздуха снизится до 12-16 градусов тепла. Теплая погода будет на юге, востоке и в центральных областях. Там температура воздуха повысится до 20-27 градусов тепла. Туда похолодание придет 25 сентября.

26-27 сентября по всей Украине будет сухо, но холодно. Также есть высокая вероятность заморозков на севере, западе, в центральной и восточной части.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 24 сентября

В Украине 24 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь в западных, северных и Винницкой областях. Ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 8-13°; днем в северных, большинстве западных и центральных областей 11-16°, на остальной территории 19-24°, на крайнем юге и востоке страны до 27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 24 сентября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +16...+30 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +10...+15 градусов.

погода 24 сентября
Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / фото: meteoprog

Погода 24 сентября в Киеве

В Киеве 24 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 11-16°; в Киеве ночью 10-12°, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 24 сентября
Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накроет похолодание - украинцам выдали важное предупреждение. Скоро погодные условия в нашей стране резко изменятся.

Также ранее сообщалось, когда в Украину придет бабье лето - синоптик назвала даты резкой жары. Когда в Украине потеплеет до +30, рассказала синоптик Укргидрометцентра.

Напомним, в Украине резко изменится погода - новый прогноз от синоптиков. Погода в Сумах будет самой прохладной 20 сентября. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
