Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
27 сентября 2025, 17:09
Мощность геомагнитного шторма будет постепенно то уменьшаться, то усиливаться.
Украину накрыла магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Украина находится под влиянием сильной магнитной бури. Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.

27 сентября страну атаковала магнитная буря, мощность которой достигла красного уровня. Ожидается, что в течение суток она будет то ослабевать, то усиливаться. 28 сентября она опустится до мощности 4 баллов, а на следующий день до трех баллов.

Британская геологическая служба предупреждает, что 28 сентября также ожидается геомагнитная активность, а 29 сентября ударит магнитная буря.

Украину атаковала сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С и М. Сообщается, что 28 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 39 солнечных пятен.

Как магнитная буря влияет на организм / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури
Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

Трампу не нравятся пылающие российские НПЗ: Reuters узнали причину

Трампу не нравятся пылающие российские НПЗ: Reuters узнали причину

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
