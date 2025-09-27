Укр
Читать на украинском
Будут лить сильные дожди и влупит +2: названы регионы, которые накроет похолодание

Ангелина Подвысоцкая
27 сентября 2025, 19:38обновлено 27 сентября, 20:22
Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха днем опустится до +12 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 28 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 28 сентября
  • Где температура воздуха опустится до +2 градусов
  • В каких областях будут лить дожди

Погода в Украине 28 сентября будет холодной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Наталки Диденко, 28 сентября будут дожди в северных областях. В понедельник осадков станет больше. В зоне, где будут лить дожди, будет холоднее всего - 9-12 градусов тепла. В других областях температура воздуха повысится до 12-18 градусов тепла. К украинцам в октябре придет потепление с солнечной погодой и высокими градусами.

видео дня
Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 28 сентября
Прогноз погоды в Украине на 28 сентября / фото: ventusky

Погода 28 сентября

В Украине 28 сентября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди на севере. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура на западе и севере страны ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 28 сентября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +8...+12 градусов.

погода 28 сентября
Прогноз погоды в Украине на 28 сентября / фото: meteoprog

Погода 28 сентября в Киеве

В Киеве 28 сентября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 28 сентября
Прогноз погоды в Украине на 28 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накроет похолодание - украинцам выдали важное предупреждение. Скоро погодные условия в нашей стране резко изменятся.

Также ранее сообщалось, когда в Украину придет бабье лето - синоптик назвала даты резкой жары. Когда в Украине потеплеет до +30, рассказала синоптик Укргидрометцентра.

Напомним, в Украине резко изменится погода - новый прогноз от синоптиков. Погода в Сумах будет самой прохладной 20 сентября. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
