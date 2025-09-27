Будут лить сильные дожди и влупит +2: названы регионы, которые накроет похолодание

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 28 сентября
- Где температура воздуха опустится до +2 градусов
- В каких областях будут лить дожди
Погода в Украине 28 сентября будет холодной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По словам синоптика Наталки Диденко, 28 сентября будут дожди в северных областях. В понедельник осадков станет больше. В зоне, где будут лить дожди, будет холоднее всего - 9-12 градусов тепла. В других областях температура воздуха повысится до 12-18 градусов тепла. К украинцам в октябре придет потепление с солнечной погодой и высокими градусами.
Погода 28 сентября
В Украине 28 сентября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди на севере. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура на западе и севере страны ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 13-18°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +6
По данным meteoprog, 28 сентября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +8...+12 градусов.
Погода 28 сентября в Киеве
В Киеве 28 сентября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.
