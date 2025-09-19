В Украине резко изменится погода: новый прогноз от синоптиков

Погода в Сумах будет самой прохладной 20 сентября. Там температур воздуха опустится до +11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 20 сентября

Где температура воздуха опустится до +10 градусов

В каких областях будут дожди

Погода в Украине 20 сентября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Наталки Диденко, 20-21 сентября в Украину придет потепление. В этот день дожди будут только на крайнем востоке в субботу. Температура воздуха повысится до +28 градусов. Похолодание начнет накрывать Украину с середины следующей недели.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 20 сентября / фото: ventusky

Погода 20 сентября

В Украине 20 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в восточных и Сумской областях. Ветер будет западных и северо-западных со скоростью 10-15 м/с.

"Температура ночью 10-15°; днем 19-24°, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до 27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +26

По данным meteoprog, 20 сентября в Украине будет местами дождливая погода. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +16...+26 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +11...+19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 сентября / фото: meteoprog

Погода 20 сентября в Киеве

В Киеве 20 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 10-15°, днем 19-24°; в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 20 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

