Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях: названы регионы, где будет сильный туман

Погода в Украине 5 сентября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 5 сентября в Украине будет сухо и тепло. Температура воздуха повысится до +32 градусов.
На территории западных областей будет туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.
Погода 5 сентября
В Украине 5 сентября будет малооблачно. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; на западе и юге страны ночью 12-17°, днем 24-29°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +33
По данным meteoprog, 5 сентября в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +19...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха повысится до +11...+26 градусов.
Погода 5 сентября в Киеве
В Киеве 5 сентября будет малооблачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 9-14°, днем 21-26°; в Киеве ночью 12-14°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.
Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
