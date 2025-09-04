Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях: названы регионы, где будет сильный туман

Погода в Сумах будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

https://glavred.info/synoptic/sinoptiki-preduprezhdayut-ob-opasnyh-pogodnyh-usloviyah-nazvany-regiony-gde-budet-silnyy-tuman-10695347.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 5 сентября / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 5 сентября

Где температура воздуха повысится до +33 градусов

Погода в Украине 5 сентября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 5 сентября в Украине будет сухо и тепло. Температура воздуха повысится до +32 градусов.

видео дня

На территории западных областей будет туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 5 сентября

В Украине 5 сентября будет малооблачно. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; на западе и юге страны ночью 12-17°, днем 24-29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 5 сентября в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +19...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха повысится до +11...+26 градусов.

Погода 5 сентября в Киеве

В Киеве 5 сентября будет малооблачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 21-26°; в Киеве ночью 12-14°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред