Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

В сентябре Украина будет под влиянием многих магнитных бурь. Некоторые из них будут очень сильными и могут стать причиной ухудшения самочувствия. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно прогнозу, 1-2 сентября геомагнитная активность была на высоком уровне. 3 сентября она стала немного слабее. 6 сентября ее сила будет на уровне трех баллов, после чего вырастет до четырех. С такой силой она продержится до 10 сентября включительно.

Ожидается, что 15 сентября геомагнитная активность вырастет до пяти баллов, после чего опустится до четырех. 17 сентября ожидается более слабый шторм - трехбалльный. Однако расслабляться еще рано, ведь уже на следующий день будет 4-балльная буря. В период с 19 по 23 сентября мощность бури продержится на уровне трех баллов.

По данным meteoagent, 1 сентября ударила очень мощная и затяжная магнитная буря. Она ворвалась с мощностью 5 баллов и продолжила усиливаться. 7 сентября она выросла до семи баллов.

3 сентября буря резко опустилась до пяти баллов, но потом усилилась до шести. 5 сентября её мощность стала четырехбалльной. Ожидается, что вскоре буря вновь усилится до пяти баллов.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

