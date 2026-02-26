Можно покупать десятками: в Украине упадут цены на самый базовый продукт

Кратко:
- В марте цены на яйца в Украине будут стабильными
- Они могут подешеветь уже после Пасхи
- Но риск повышения стоимости яиц также существует
До апреля цены на яйца в Украине останутся стабильными, но уже после Пасхи стоимость десятка может пойти на спад. Об этом заявил аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Каналу.
По его словам, средняя статистическая цена на яйца за январь 2026 года составляла примерно 67 гривен за десяток, но с очень широким региональным разнообразием.
Он подчеркнул, что весной сезонный фактор будет играть важную роль в формировании цен.
"В холодный период продуктивность яйценоскости ниже, а с весной, когда день светлее и температура выше, предложение обычно улучшается – это и сдерживает цену", – говорится в заявлении.
Гопка добавил, что риск повышения стоимости яиц также существует из-за возможных перебоев с электроснабжением, но он обычно реализуется не линейно.
"Не каждое отключение равносильно мгновенному скачку цены, потому что сети/производители частично сглаживают цены запасами и акциями, а спрос ограничен покупательной способностью", - подытожил аналитик УКАБ.
Какими будут цены на продукты в марте
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявлял, что в марте 2026 года украинский продовольственный рынок продолжит демонстрировать рост цен.
По его словам, рынок находится в условиях, когда часть продуктов питания будет оставаться в режиме постепенного подорожания - примерно на 1-3%, а ключевым фактором остается ситуация с электроэнергией.
Он также добавил, что наибольший рост цен ожидается в овощном сегменте.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, с начала недели на украинском рынке начали падать цены на столовую свеклу. Основной причиной удешевления этой продукции стало увеличение предложения корнеплодов на рынке.
В то же время после кратковременного снижения цен в украинских супермаркетах снова подорожало сливочное масло. Оно теперь стоит в среднем 113,29 гривни, тогда как еще в прошлом месяце его продавали по 104,47 гривни за пачку.
Кроме того, в Украине начала дорожать картошка. Все из-за того, что запасы качественной картошки в хранилищах постепенно сокращаются.
О персоне: Максим Гопка
Максим Гопка — аналитик, работающий в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.
