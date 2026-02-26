Можно покупать десятками: в Украине упадут цены на самый базовый продукт

Весной сезонный фактор будет играть важную роль в формировании цен.

Какими будут цены на яйца в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В марте цены на яйца в Украине будут стабильными

Они могут подешеветь уже после Пасхи

Но риск повышения стоимости яиц также существует

До апреля цены на яйца в Украине останутся стабильными, но уже после Пасхи стоимость десятка может пойти на спад. Об этом заявил аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Каналу.

По его словам, средняя статистическая цена на яйца за январь 2026 года составляла примерно 67 гривен за десяток, но с очень широким региональным разнообразием.

Он подчеркнул, что весной сезонный фактор будет играть важную роль в формировании цен.

"В холодный период продуктивность яйценоскости ниже, а с весной, когда день светлее и температура выше, предложение обычно улучшается – это и сдерживает цену", – говорится в заявлении.

Гопка добавил, что риск повышения стоимости яиц также существует из-за возможных перебоев с электроснабжением, но он обычно реализуется не линейно.

"Не каждое отключение равносильно мгновенному скачку цены, потому что сети/производители частично сглаживают цены запасами и акциями, а спрос ограничен покупательной способностью", - подытожил аналитик УКАБ.

Какими будут цены на продукты в марте

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявлял, что в марте 2026 года украинский продовольственный рынок продолжит демонстрировать рост цен.

По его словам, рынок находится в условиях, когда часть продуктов питания будет оставаться в режиме постепенного подорожания - примерно на 1-3%, а ключевым фактором остается ситуация с электроэнергией.

Он также добавил, что наибольший рост цен ожидается в овощном сегменте.

Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

О персоне: Максим Гопка Максим Гопка — аналитик, работающий в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

