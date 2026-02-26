Кому молиться 27 февраля, чтобы избавиться от уныния: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В пятницу, 27 февраля, православные верующие чтят память святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 27 февраля
Святой Прокопий родился в области Декаполис - так называли союз десяти городов к востоку от Галилейского озера. Именно поэтому его и прозвали Декаполитом - "происходящим из Декаполиса".
С юных лет он оставил мирскую жизнь и принял монашество. В обители святой посвятил себя строгому посту, непрестанной молитве и духовным подвигам, стремясь к чистоте сердца и единению с Богом.
Во времена правления византийского императора Льва Исаврянина (717–741) начались гонения на почитателей святых икон - период, известный как иконоборчество. Прокопий стал ревностным защитником православного учения. Он открыто выступал против ереси, разъясняя, что почитание икон - это не поклонение идолам, а благоговение перед теми, кто на них изображён - Христом и святыми.
По приказу императора святого арестовали и подвергли жестоким истязаниям. Его избивали розгами и орудиями пыток, заключили в темницу. Вместе с ним страдал и святой Василий, исповедник. В заключении они находились до самой смерти царя-иконоборца.
После кончины Льва Исаврянина гонения прекратились. Прокопий был освобождён и вернулся к монашеской жизни. Он продолжал наставлять верующих, укрепляя их в вере и благочестии. Скончался святой около 750 года в глубокой старости.
Приметы 27 февраля
- Ясное, тихое утро 27 февраля - до утренней весны и сухой погоды в ближайшее время.
- Много инея на деревьях - будет еще заморозки в ближайшие ночи.
- Птицы рано прилетают и громко поют - жди ранней весны и теплого марта.
Что нельзя делать 27 февраля
По народным поверьям в этот день не стоит отправляться в далекое путешествие - если есть такая возможность, поездку лучше перенести. Также не советуют устраивать свадьбу или стричь волосы, а взятие денег взаймы считают особенно рискованным: говорят, долги будут "тянуть" еще три года.
Что можно делать 27 февраля
Верующие обращаются с молитвой к Прокопию, прося укрепления веры, духовной стойкости и исцеления от болезней. Святого также просят помочь в учёбе и избавить от уныния.
По народной традиции день считается благоприятным для добрых дел - помощи нуждающимся, милостыни и поддержки тех, кто оказался в трудной ситуации.
Обращали внимание и на иву: если почки уже начали распускаться на верхушке - можно приступать к ранним посевам; если же дерево ещё "спит", с посевными работами советуют повременить.
