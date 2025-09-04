Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

Синоптик поделилась прогнозом погоды на 5 сентября.

Прогноз погоды на 5 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в пятницу

В каких областях будут туманы

Погода в Украине в пятницу, 5 сентября, будет сухой и солнечной. Дождей не ожидается. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, барическое выступление северо-восточного антициклона обусловит повсеместно в Украине солнечную погоду.

Температура воздуха также порадует украинцев. Так:

западная часть в течение дня разогреется до +28...+32 градуса;

в южной части будет +27...+30 градусов;

на востоке завтра температура воздуха будет +24...+27 градусов;

в центральной части ожидается +25...+28 градусов;

в северных областях в пятницу около +24...+27 градусов, в Сумской области местами +21...+23 градуса.

"Внимание! На западе ночью и утром будут блуждать туманы, видимость для водителей - в приоритете", - подчеркнула синоптик.

Погода в Украине / фото: meteoprog

Погода в Киеве

Диденко добавила, что в Киеве 5-го сентября будет сухо, солнечно и около +26 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Когда в Украине станет прохладнее

Наталья Диденко ранее рассказывала, что ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха в Украине ожидается уже с 7-го сентября. До этого времени украинцев ждет теплая погода.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталья Диденко говорила, что погода в Украине 4 сентября будет солнечной. Но некоторые регионы страны накроют грозовые осадки.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что на этой неделе температурный фон в целом ожидается выше нормы на 3 - 5 °С, с наиболее жаркой погодой в южных и западных областях Украины, где столбики термометров будут превышать 30-градусную отметку.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух заявляла, что погода в Украине уже в сентябре может быть морозной и снежной.

