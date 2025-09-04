Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

Вы узнаете:
- Какой будет погода в пятницу
- В каких областях будут туманы
Погода в Украине в пятницу, 5 сентября, будет сухой и солнечной. Дождей не ожидается. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, барическое выступление северо-восточного антициклона обусловит повсеместно в Украине солнечную погоду.
Температура воздуха также порадует украинцев. Так:
- западная часть в течение дня разогреется до +28...+32 градуса;
- в южной части будет +27...+30 градусов;
- на востоке завтра температура воздуха будет +24...+27 градусов;
- в центральной части ожидается +25...+28 градусов;
- в северных областях в пятницу около +24...+27 градусов, в Сумской области местами +21...+23 градуса.
"Внимание! На западе ночью и утром будут блуждать туманы, видимость для водителей - в приоритете", - подчеркнула синоптик.
Погода в Киеве
Диденко добавила, что в Киеве 5-го сентября будет сухо, солнечно и около +26 градусов.
Когда в Украине станет прохладнее
Наталья Диденко ранее рассказывала, что ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха в Украине ожидается уже с 7-го сентября. До этого времени украинцев ждет теплая погода.
