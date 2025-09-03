Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

Изменение погоды почувствуют жители не всех регионов Украины.

https://glavred.info/synoptic/dozhdi-vnezapno-vozvrashchayutsya-v-ukrainu-sinoptik-rasskazala-gde-izmenitsya-pogoda-10694936.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 4 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

В какой части Украины завтра будут грозовые дожди

Где в Украине будет господствовать антициклон

Какая погода 4 сентября будет в Киеве

Погода в Украине завтра, 4 сентября, будет солнечной. Но некоторые регионы страны накроют грозовые осадки. Об этом в Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дожди в Украине будут падать через так называемую линию схождения, или линию неустойчивости. Синоптик объяснила, что это узкая зона, где сходятся воздушные потоки. Именно там появляются активные дожди, даже ливни и грозы.

видео дня

Октябрьские линии схождения в Украине 4 сентября / фото: t.me/PohodaNatalka

В каких регионах Украины ожидаются осадки 4 сентября

Вероятные грозовые дожди Диденко прогнозирует лишь на крайнем западе Украины, в то время как на остальных территорий страны будет сухо и солнечно. Объясняет такую погоду синоптик антициклоном.

Что касается температуры воздуха, то завтра она будет колебаться в пределах +24+29 градусов в течение дня, а на западе и юге ожидается +28+32 градуса.

Погода в Украине 4 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Какой будет погода в Киеве 4 сентября

В столице четверг 4 сентября будет сухой и солнечный. Ожидается температура воздуха +26 градусов, без осадков.

Диденко добавила, что в ближайшие дни киевлянам и гостям города также не следует надеяться на дожди или грозы, потому что осадки в столице ожидаются только в понедельник, 8 сентября.

Погода в Киеве 4 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украине спадет жара

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что ослабление жары в Украине ожидается с 4 сентября. Но придет оно ко всем регионам не сразу - на юге похолодание ожидается аж 7-8 сентября.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по прогнозу синоптиков сегодня, 3 сентября, в Украине будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха повысится до +33 градусов.

Накануне заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух предупредила, что погода в Украине уже в сентябре может быть морозной и снежной.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 5 сентября, на фоне области повышенного атмосферного давления по всей территории Украины сохранится умеренно теплая и сухая погода, без осадков.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред