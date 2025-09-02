Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Эта магнитная буря затягивается и может сильно повлиять на ваше самочувствие.

Украину атаковала затяжная магнитная буря. Она очень сильная и может спровоцировать ухудшение самочувствия. Об этом сообщает meteoagent.

Геомагнитная активность внезапно выросла еще 25 августа. Тогда мощность магнитной бури выросла до четырех баллов. 29 августа сила геомагнитного шторма внезапно выросла до шести баллов.

После этого она пошла на спад. 30-31 августа мощность бури остановилась на уровне четырех баллов. Однако внезапно на Солнце произошли новые вспышки, которые спровоцировали увеличение мощности бури. 1 сентября магнитная буря стала почти шестибалльной. А на следующий день опустилась до уровня почти пяти баллов.

Ожидается, что 3 сентября мощность бури опустится до четырех баллов, а 4 сентября станет минимальной.

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 2 вспышки класса С. Сообщается, что 3 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 70 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

