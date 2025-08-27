Укр
В Украину возвращается невыносимая жара: синоптики назвали дату резкого похолодания

Ангелина Подвысоцкая
27 августа 2025, 19:44
517
Погода в Ужгороде 28 августа будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +32 градусов.
Лето, жара, погода
Прогноз погоды в Украине на 28 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 28 августа
  • Где температура воздуха повысится до +32 градусов
  • Когда придет похолодание

Погода в Украине 28 августа будет сухой и солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 28 августа в Украине будет сухая и солнечная погода, обусловленная влиянием антициклона. Температура воздуха начнет повышаться. В большинстве областей она повысится до 25-30 градусов тепла. На Сумщине и Черниговщине будет 20-23 градуса.

В дальнейшем в Украине будет еще теплее. С 29 по 31 августа температура воздуха повысится до 32-34 градусов тепла. Ослабление жары ожидается с 4 сентября. На юге похолодание придет 7-8 сентября.

Погода в Украине 1 сентября будет сухой. Только в западных и северных областях будут дожди. Температура воздуха повысится до 26-29 градусов тепла, а на востоке - 32-35 градусов тепла.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 28 августа
Прогноз погоды в Украине на 28 августа / фото: ventusky

Погода 28 августа

В Украине 28 августа будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 10-15°, днем 23-28°; в Киеве ночью 11-13°, днем 25-27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +32

По данным meteoprog, 28 августа в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +16...+32 градуса. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха повысится до +9...+25 градусов.

погода 28 августа
Прогноз погоды в Украине на 28 августа / фото: meteoprog

Погода 28 августа в Киеве

В Киеве 28 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 10-15°, днем 23-28°; в Киеве ночью 11-13°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 28 августа
Прогноз погоды в Украине на 28 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
