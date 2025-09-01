Грозы и ливни накрывают Украину: в каких областях будут сильные осадки

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 2 сентября
- Где температура воздуха повысится до +34 градусов
- Где будут лить грозовые дожди
Погода в Украине 2 сентября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 2 сентября будет преобладать сухая и солнечная погода. В восточных областях будут дожди и грозы. Также в ближайшие сутки дожди возможны в Черкасской, Полтавской и Николаевской областях.
Температура воздуха повысится до 24-28 градусов тепла. На юге и востоке будет теплее всего - 34 градуса тепла. Ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха ожидается с 7-го сентября.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 2 сентября
В Украине 2 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в восточных, юго-восточных и большинстве центральных областей. Ночью и утром в западных областях будет туман. Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, на юге и востоке страны до 32°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +34
По данным meteoprog, 2 сентября в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +19...+34 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+25 градусов.
Погода 2 сентября в Киеве
В Киеве 2 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 13-18°, днем 24-29°; в Киеве ночью 16-18°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.
В ближайшие часы и до конца суток 1 сентября в Киеве и области будет гроза. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.
Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
Читайте также:
- Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"
- Землю накроет почти 7-балльная магнитная буря: названа дата опасного шторма
- Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред