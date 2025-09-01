Грозы и ливни накрывают Украину: в каких областях будут сильные осадки

Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.

https://glavred.info/synoptic/grozy-i-livni-nakryvayut-ukrainu-v-kakih-oblastyah-budut-silnye-osadki-10694543.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 2 сентября / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 2 сентября

Где температура воздуха повысится до +34 градусов

Где будут лить грозовые дожди

Погода в Украине 2 сентября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 2 сентября будет преобладать сухая и солнечная погода. В восточных областях будут дожди и грозы. Также в ближайшие сутки дожди возможны в Черкасской, Полтавской и Николаевской областях.

видео дня

Температура воздуха повысится до 24-28 градусов тепла. На юге и востоке будет теплее всего - 34 градуса тепла. Ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха ожидается с 7-го сентября.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 2 сентября / фото: ventusky

Погода 2 сентября

В Украине 2 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в восточных, юго-восточных и большинстве центральных областей. Ночью и утром в западных областях будет туман. Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, на юге и востоке страны до 32°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +34

По данным meteoprog, 2 сентября в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +19...+34 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+25 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 2 сентября / фото: meteoprog

Погода 2 сентября в Киеве

В Киеве 2 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 24-29°; в Киеве ночью 16-18°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

В ближайшие часы и до конца суток 1 сентября в Киеве и области будет гроза. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 2 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред