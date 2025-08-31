Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Вы узнаете:
Погода в Украине 1 сентября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 1 сентября везде будет сухо. Во второй половине дня ожидаются дожди в центральных, части южных и северных областях.
Погода 1 сентября
В Украине 1 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в южных, центральных, восточных и Сумской областях. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 13-18°, на юге до 21°; днем 26-31°, в восточных областях 30-34°, местами сильная жара 35-37°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +36
По данным meteoprog, 1 сентября в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +20...+36 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +14...+28 градусов.
Погода 1 сентября в Киеве
В Киеве 1 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 13-18°, днем 26-31°; в Киеве ночью 16-18°, днем около 30°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.
Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
