Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Ангелина Подвысоцкая
31 августа 2025, 22:38
233
Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +14 градусов.
Погода, дождь, гроза
Прогноз погоды в Украине на 1 сентября / фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 1 сентября
  • Где температура воздуха повысится до +37 градусов
  • Где будут лить грозовые дожди

Погода в Украине 1 сентября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 1 сентября везде будет сухо. Во второй половине дня ожидаются дожди в центральных, части южных и северных областях.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 1 сентября
Прогноз погоды в Украине на 1 сентября / фото: ventusky

Погода 1 сентября

В Украине 1 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в южных, центральных, восточных и Сумской областях. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 13-18°, на юге до 21°; днем 26-31°, в восточных областях 30-34°, местами сильная жара 35-37°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +36

По данным meteoprog, 1 сентября в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +20...+36 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +14...+28 градусов.

погода 1 сентября
Прогноз погоды в Украине на 1 сентября / фото: meteoprog

Погода 1 сентября в Киеве

В Киеве 1 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 26-31°; в Киеве ночью 16-18°, днем около 30°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода
Прогноз погоды в Украине на 1 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

22:38Синоптик
Неожиданное распределение мнений украинцев относительно войны: результат опроса

Неожиданное распределение мнений украинцев относительно войны: результат опроса

22:08Война
"Путин выкручивается": Зеленский намекнул на истечение срока ультиматума Трампа

"Путин выкручивается": Зеленский намекнул на истечение срока ультиматума Трампа

21:42Украина
Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

