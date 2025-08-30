Непогода возвращается: названы области, где будут грозовые дожди

Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 31 августа / фото: УНИАН

Погода в Украине 31 августа будет сухой и солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 31 августа будет жарко и сухо почти повсеместно. Температура воздуха повысится до 28-33 градусов тепла.

1 сентября везде будет сухо. Во второй половине дня ожидаются дожди в центральных, части южных и северных областях.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 31 августа / фото: ventusky

Погода 31 августа

В Украине 31 августа будет небольшая облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами на крайнем западе. Ветер будет юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура на юге и юго-востоке страны ночью 17-22°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 26-31°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 31 августа в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +18...+27 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 31 августа / фото: meteoprog

Погода 31 августа в Киеве

В Киеве 31 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 26-31°; в Киеве ночью 16-18°, днем около 30°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 31 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

