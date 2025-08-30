Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Непогода возвращается: названы области, где будут грозовые дожди

Ангелина Подвысоцкая
30 августа 2025, 20:23
1062
Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.
Погода, лето, дождь
Прогноз погоды в Украине на 31 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 31 августа
  • Где температура воздуха повысится до +35 градусов
  • Где будут лить грозовые дожди

Погода в Украине 31 августа будет сухой и солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 31 августа будет жарко и сухо почти повсеместно. Температура воздуха повысится до 28-33 градусов тепла.

видео дня

1 сентября везде будет сухо. Во второй половине дня ожидаются дожди в центральных, части южных и северных областях.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 31 августа
Прогноз погоды в Украине на 31 августа / фото: ventusky

Погода 31 августа

В Украине 31 августа будет небольшая облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами на крайнем западе. Ветер будет юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура на юге и юго-востоке страны ночью 17-22°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 26-31°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 31 августа в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +18...+27 градусов.

погода 31 августа
Прогноз погоды в Украине на 31 августа / фото: meteoprog

Погода 31 августа в Киеве

В Киеве 31 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 26-31°; в Киеве ночью 16-18°, днем около 30°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 31 августа
Прогноз погоды в Украине на 31 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
WBO требует от Усика срочно пройти медосмотр: в скандале замешана Дорофеева

WBO требует от Усика срочно пройти медосмотр: в скандале замешана Дорофеева

20:31Спорт
Непогода возвращается: названы области, где будут грозовые дожди

Непогода возвращается: названы области, где будут грозовые дожди

20:23Синоптик
Трамп внезапно усомнился в возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского

Трамп внезапно усомнился в возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского

19:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

"Воспринимается как серьезная проблема": Буданов - о военных учениях в Беларуси

"Воспринимается как серьезная проблема": Буданов - о военных учениях в Беларуси

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Ракам - новая цель, Львам - деньги, Девам - приз

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Ракам - новая цель, Львам - деньги, Девам - приз

Гороскоп на завтра 31 августа: Близнецам - грандиозный успех, Девам - подстава

Гороскоп на завтра 31 августа: Близнецам - грандиозный успех, Девам - подстава

Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

Последние новости

20:31

WBO требует от Усика срочно пройти медосмотр: в скандале замешана Дорофеева

20:23

Непогода возвращается: названы области, где будут грозовые дожди

19:48

Трамп внезапно усомнился в возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского

19:43

В Одесской области в ДТП попал мэр города Рени: его мать погибла

19:24

Запад отправит в Украину меньше иностранных военных из-за Путина - СМИ

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
19:15

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кражаВидео

19:10

Голый король в Белом домемнение

18:42

Ребрик показала взрослую дочку-красотку в день рождения

18:20

Кипарисы, церковь и озеро: росСМИ показали особняк Януковича в Сочи

Реклама
17:50

Владельцев жилья в Украине начнут штрафовать на круглую сумму: в чем причина

17:39

Популярный миф опровергнут - что будет с человеком, если съесть косточки арбузаВидео

17:24

Убийство Андрея Парубия было тщательно подготовлено - новые детали преступленияВидео

17:16

Делает женщина: в сети раскрыли большой секрет Агутина и Варум

17:10

"Будем сидеть и наблюдать": Трамп хочет выйти из переговоров по Украине - Axios

17:04

Когда лень готовить: рецепт вкусного ужина за 15 минут

16:52

"Неправильный выбор": Королева поставила точку в отношениях с невесткой

16:52

Самый популярный вид мяса в Украине внезапно подешевел - какие цены на рынке

16:31

Лишь Эйнштейн справится за 5 секунд: крутой ребус, где нужно найти тайное число

16:09

Звезды обещают деньги и бонусы: какие ТОП-4 знака зодиака разбогатеют уже скоро

16:06

Польша депортировала 15 украинцев: в чем причина

Реклама
16:02

Украинские военные загнали врага в ловушку: оккупантов окружили и уничтожают

16:02

"Вернулись к нашей матери" предательница Повалий окончательно показала позицию

15:40

Что делать, чтобы бананы не почернели: малоизвестный метод, что работает всегда

15:26

Все ахнут от восторга: нереально простой и вкусный закусочный рулетВидео

15:25

ГУР уничтожило склад взрывчатки в Тульской области РФ: детали дерзкой операции

15:18

Почему 31 августа нельзя выбрасывать вещи: какой церковный праздник

15:16

Психолог назвал неожиданный сигнал настоящих чувств: он раздражает не одну пару

14:47

ЧВК США могут развернуть в Украине: СМИ сообщили о начале переговоров

14:32

Живой сад без забот: какие цветы сами сеются, сами растут и цветутВидео

14:25

Тайна веков раскрыта - вот, почему именно Киев выбрали центром Древней РусиВидео

14:25

Чем отличаются два аквариума: только самые внимательные смогут найти отличия

13:53

Странные пятна на руках и отмененные выступления: в Сети заговорили о смерти Трампа

13:50

Ювелирный бренд разорвал сотрудничество с Настей Каменских

13:45

"Принять и простить": что известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

13:29

Что можно сделать с остатками обоев: лучшие идеи, которые удивят и вдохновят

12:35

Грех ли выбрасывать старый памятник с могилы: священник ответилВидео

12:31

Во Львове убили Андрея Парубия, полиция разыскивает стрелка - первые детали

12:28

Путинист Евгений Петросян оказался на больничной койке - что случилось

12:25

Не ниже 1500$: в Раде сделали важное заявление о повышении зарплат учителям

12:22

Под атакой аэродромы, склады и ПВО: СМИ сообщают о мощных взрывах в Крыму

Реклама
11:59

"Запуталась в любовниках": Камалия попала в громкий публичный скандал

11:44

"Шанс на прекращение войны будет": политолог объяснил, за кем в России решение

11:42

Дожди накроют несколько областей 1 сентября: синоптик предупредила, где будут осадки

11:30

"Штамп в паспорте": Ольга Мартыновская раскрыла правду о своей личной жизни

11:18

В Германии сообщили об атаке России на страну: канцлер Мерц вышел с заявлением

11:16

Картофель позеленел: чем он опасен и можно ли его есть

11:09

Кристина Орбакайте пошла против Галкина и Пугачевой - причина

10:27

Китайский гороскоп на завтра 31 августа: Кроликам - разочарования, Драконам - споры

10:19

"Опять обычный жилой дом": Зеленский вышел с заявлением после атаки по УкраинеФото

10:18

Как вкусно замариновать лук для "Шубы" - простой и быстрый рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять