Непогода возвращается: названы области, где будут грозовые дожди

- Какой будет погода ночью 31 августа
- Где температура воздуха повысится до +35 градусов
- Где будут лить грозовые дожди
Погода в Украине 31 августа будет сухой и солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 31 августа будет жарко и сухо почти повсеместно. Температура воздуха повысится до 28-33 градусов тепла.
1 сентября везде будет сухо. Во второй половине дня ожидаются дожди в центральных, части южных и северных областях.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 31 августа
В Украине 31 августа будет небольшая облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами на крайнем западе. Ветер будет юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура на юге и юго-востоке страны ночью 17-22°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 26-31°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +35
По данным meteoprog, 31 августа в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +18...+27 градусов.
Погода 31 августа в Киеве
В Киеве 31 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 13-18°, днем 26-31°; в Киеве ночью 16-18°, днем около 30°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.
Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
