Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

Погода в Днепре 30 августа будет самой жаркой. Там температура воздуха повысится до +35 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 30 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 30 августа

Где температура воздуха повысится до +35 градусов

Когда придет похолодание

Погода в Украине 30 августа будет сухой и солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 30 и 31 августа будет жарко. В Украине температура воздуха повысится до 28-33 градусов. Ночью температура воздуха опустится до 14-19 градусов тепла. На юге ночи будут теплыми - 20 градусов тепла. Завтра осадки могут быть только в Донецкой области и в Карпатах.

1 сентября жара ослабнет на западе и севере. Температура воздуха будет +24...+28 градусов. Дожди вероятны во второй половине дня на востоке, юге и в центральных областях. Ощутимое ослабление жары ожидается 6 сентября.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 30 августа / фото: ventusky

Погода 30 августа

В Украине 30 августа будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В Приазовье и восточных областях могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 26-31°, на юге страны до 34°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 30 августа в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +18...+35 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +16...+30 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 30 августа / фото: meteoprog

Погода 30 августа в Киеве

В Киеве 30 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 26-31°; в Киеве ночью 13-15°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 30 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

