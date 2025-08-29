Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

Ангелина Подвысоцкая
29 августа 2025, 19:39
1156
Погода в Днепре 30 августа будет самой жаркой. Там температура воздуха повысится до +35 градусов.
дождь
Прогноз погоды в Украине на 30 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 30 августа
  • Где температура воздуха повысится до +35 градусов
  • Когда придет похолодание

Погода в Украине 30 августа будет сухой и солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 30 и 31 августа будет жарко. В Украине температура воздуха повысится до 28-33 градусов. Ночью температура воздуха опустится до 14-19 градусов тепла. На юге ночи будут теплыми - 20 градусов тепла. Завтра осадки могут быть только в Донецкой области и в Карпатах.

видео дня

1 сентября жара ослабнет на западе и севере. Температура воздуха будет +24...+28 градусов. Дожди вероятны во второй половине дня на востоке, юге и в центральных областях. Ощутимое ослабление жары ожидается 6 сентября.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 30 августа
Прогноз погоды в Украине на 30 августа / фото: ventusky

Погода 30 августа

В Украине 30 августа будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В Приазовье и восточных областях могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 26-31°, на юге страны до 34°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 30 августа в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +18...+35 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +16...+30 градусов.

погода 30 августа
Прогноз погоды в Украине на 30 августа / фото: meteoprog

Погода 30 августа в Киеве

В Киеве 30 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 26-31°; в Киеве ночью 13-15°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 30 августа
Прогноз погоды в Украине на 30 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

20:06Политика
Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

19:39Синоптик
Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

18:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Последние новости

20:39

Правда ли, что на Усекновение нельзя ничего резать: священник откровенно ответил

20:37

Как легко очистить чашку от чайного налета:Видео

20:26

Сможет ли Украина вернуть оккупированные РФ земли: неожиданный прогнозВидео

20:06

"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

19:52

Доллар и евро безумно взлетели - установлен новый курс валют на 1 сентября

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
19:39

Украину накроет похолодание и вернутся дожди: синоптики назвали дату

19:33

"Автоматически были списаны деньги": клиенты Ощадбанка возмущены "новой услугой"

19:25

От пауков не останется и следа: сработает один простой и дешевый ингредиентВидео

19:12

Все время ноет: предательница Анна Asti хлебнула тяжелой жизни в РФ

Реклама
18:43

ЕС направит военных инструкторов в Украину после перемирия – Каллас

18:30

Несокрушимые снаружи и мягкие внутри - кто эти редкие четыре знака зодиака

18:27

Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

17:48

Самому маленькому ребенку всего два года: появились первые имена и фото погибших в КиевеВидео

17:47

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в основном этапе Лиги конференций УЕФА

17:37

На сообщения не отвечает: кто стоит за крахом дружбы Литвиновой и Мартыновской

17:36

Простая ошибка ускоряет порчу еды - как правильно настроить холодильник

17:19

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

16:28

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в УкраинеВидео

16:25

Можно ли крутить руль до упора: водителям разъяснили популярный мифВидео

16:23

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

Реклама
16:09

"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

15:53

Порошенко призвал признать УПЦ МП "церковью агрессора", хотя сам годами был её меценатом и прислуживал там пономарём, – эксперт

15:48

Серьезный шаг: Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в жизни

15:28

Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным

15:27

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

15:26

Почему 30 августа нельзя покупать новые вещи: какой церковный праздник

15:22

Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

15:17

Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие срокиВидео

14:56

Ключевая станция: Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ

14:22

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

14:07

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

14:05

Гороскоп на завтра 30 августа: Овнам - крупная ссора, Козерогам - радостные новости

14:04

Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

13:55

Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковиныВидео

13:32

Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

13:11

В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

13:06

Мотивация для Кремля: названы три фактора, которые ускорят завершение войныВидео

12:49

Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

12:43

Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

12:32

Терпение лопнуло: принц Уильям принял радикальное решение по поводу Гарри

Реклама
12:19

Виновен в крахе: РосСМИ неожиданно вступились за Пугачеву

12:16

"Похоже, это фиаско": бойцы ГУР поразили дорогой российский комплекс в Крыму

12:15

Надо найти четвертого кота: большинство людей увидит только трех животных

12:01

Очень жуткие, но не ядовитые: в Украине растут странные и редкие грибыВидео

12:01

Без молока и яиц: рецепт невероятно вкусных и оригинальных блинов

11:40

Запад не будет воевать за Украину: какие гарантии безопасности может получить КиевВидео

11:40

Можно ли благоустраивать могилу до 40 дней после похорон: священник ответилВидео

11:02

Дефицит и подорожание бензина в РФ: в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ

10:58

В Венеции на кинофестивале появился триколор: МИД и Минкульт Украины отреагировали

10:57

В США назвали способ окончания войны в Украине не в пользу Путина - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять