Невыносимая жара накрывает Украину: где ударит +36 градусов

Алёна Воронина
29 августа 2025, 10:36
Жаркие дни возвращаются - скоро в Украине резко повысится температура воздуха.
Погода в Украине - невыносимая жара накрывает наше государство/ фото: УНИАН

Погода в Украине на выходные, 30 и 31 августа, отметится возвращением жары. Температура воздуха местами поднимется даже до +36 градусов.

Такие изменения в погоде будут вызваны тем, что в наше государство придет жаркая воздушная масса с Ближнего Востока и Закавказья. В то же время из-за господства высокого давления и выступления антициклона с востока по всей Украине будет преимущественно устойчивый характер погоды. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Кратковременные грозовые ливни пройдут лишь на крайнем западе днем в воскресенье, 31 августа.

Таким образом, период холодной погоды сменится на летнюю жару, отметил синоптик. Самые высокие показатели дневной температуры будут в центральных, южных и восточных областях нашего государства.

Погода в Украине в субботу, 30 августа

В западных областях

В западной части ожидается теплая и малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем +28...+33.

В северных областях

В северных регионах под влиянием выступления антициклона осадков не предвидится. Ветер будет преобладать юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 градусов, днем +28...+33.

В центральных областях

В центральных областях прогнозируется малооблачная и жаркая погода, без осадков. Ветер ожидается юго-восточного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +13...+18 градусов, днем +29...+34.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму будет наблюдаться преимущественно солнечная и жаркая погода, без осадков. Ветер ожидается юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +16...+21 градусов, днем +30...+35.

В восточных областях

В восточных областях предполагается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с, в Приазовье и на Донбассе днем местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 градусов, днем +30...+35.

Погода в Украине на 30 августа
Погода в Украине 30 августа/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 31 августа

В западных областях

В западных регионах Украины ночью без существенных осадков, днем в Карпатах, Прикарпатье и Закарпатье пройдут умеренные дожди с грозой, местами возможен град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем +27...+32, в Карпатах и на Закарпатье +22...+27 градусов.

В северных областях

В северных областях сохранится солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +13...+18 градусов, днем +28...+33.

В центральных областях

В центральных регионах Украины ожидается малооблачная и жаркая погода. Ветер юго-восточного направления, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15...+20 градусов, днем +31...+36.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму ожидается сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +16...+21 градусов, днем +30...+35.

В восточных областях

В восточных областях осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем +31...+36.

Погода в Украине 31 августа
Погода в Украине 31 августа/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, лето решило о себе напомнить - стала известна дата, когда в Украине влупит жара до +35. Синоптик отметила, что в дальнейшем жара будет усиливаться.

Также ранее сообщалось, что Украина погрузится в экстремальную жару - синоптик рассказал, когда ударит +32. В последние дни августа в Украину вернется аномальная жара, которая превысит климатическую норму.

Напомним, адская жара накрывает регионы - синоптики назвали дату похолодания. Погода в Херсоне будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +34 градусов.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
