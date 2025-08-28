Лето решило о себе напомнить: дата, когда в Украине влупит жара до +35

Вы узнаете:
- Какой будет погода в пятницу
- Когда в Украине станет прохладнее
Погода в Украине в пятницу, 29 августа, будет сухой, солнечной и жаркой. На это повлияет антициклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 29 августа
Она отметила, что завтра максимальная температура воздуха составит +28...+32 градуса.
"В дальнейшем жара усилится и уже в течение субботы-воскресенья она достигнет +30...+35 градусов, разве что 31-го августа в западных областях температура воздуха снизится до +24...+27 градусов", - говорит Диденко.
Погода в Киеве 29 августа
В то же время в Киеве, по словам синоптика, началось своеобразное бабье лето, но оно больше горячее, чем теплое.
Завтра в столице будет без осадков. Температура воздуха составит +28 градусов.
"Лето завершается и осень начнется жаркой погодой. Где-то после 7-го сентября станет мягче", - подытожила Диденко.
Какой будет погода в первые дни сентября
Синоптик Иван Семилит рассказал, что в начале сентября в Украине ожидаются осадки, но температура воздуха будет довольно комфортной в пределах +23...+27 градусов.
"Будут прохождения атмосферных фронтов с кратковременными осадками в западных областях, местами небольшой кратковременный дождь будет 1-2 сентября", - подчеркнул он.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 28 августа будет сухой и солнечной. В этот день синоптики осадков не прогнозируют.
Наталья Диденко сообщала, что в первый день осени в Украине будет преимущественно сухо, лишь на западе возможны локальные кратковременные дожди.
В то же время, заведующая Отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявляла, что погода в Украине в сентябре будет прохладнее, чем в прошлом году. В частности, на западе страны уже будет царить настоящая осень.
