Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025

- Лучшие дни для стрижки в сентябре
- Когда лучше не идти к парикмахеру
Астрологи уверены, что Луна влияет не только на наше настроение и энергетику, но и на волосы. Если правильно выбрать дату стрижки по лунному календарю, прическа получится удачной, волосы будут быстрее расти и выглядеть здоровее.
Более того, некоторые дни сентября обещают финансовое везение и новые возможности.
Фазы Луны в сентябре 2025 года
1–6 сентября – растущая Луна;
7 сентября – полнолуние;
8–20 сентября – убывающая Луна;
21 сентября – новолуние;
22–30 сентября – снова растущая Луна.
Благоприятные дни для стрижки в сентябре
Лучшее время для посещения парикмахера в сентябре 2025 года: 2–5, 11, 13, 17–19, 22–23, 25 сентября.
Для привлечения денег и удачи в делах стригитесь 2, 5, 13–14, 21–25 сентября.
Чтобы укрепить волосы и улучшить их состояние, выбирайте 2–4, 12–14, 19, 21–23, 28 сентября.
Для окрашивания и закрашивания седины подойдут 5, 11, 13, 17–20, 22–23, 25, 30 сентября.
Неблагоприятные даты
Избегайте стрижек и окрашиваний 1, 7–9, 15–16, 24, 26, 29 сентября. В эти дни волосы могут ослабеть, а результат не оправдает ожиданий. Особенно неудачны даты 8–9 и 26 сентября — велик риск испортить цвет и навредить корням.
Когда делать завивку и укладку в сентябре
Для стильной укладки и долговечной завивки астрологи рекомендуют 10–11, 13, 17–19 и 22 сентября. В эти дни локоны будут послушными и легко примут нужную форму.
