Следуя лунному календарю стрижек на сентябрь 2025, вы сможете выбрать удачное время для обновления прически, привлечь энергию денег, здоровья и красоты.

https://glavred.info/life/lunnyy-kalendar-strizhek-na-sentyabr-2025-10693019.html Ссылка скопирована

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Лучшие дни для стрижки в сентябре

Когда лучше не идти к парикмахеру

Астрологи уверены, что Луна влияет не только на наше настроение и энергетику, но и на волосы. Если правильно выбрать дату стрижки по лунному календарю, прическа получится удачной, волосы будут быстрее расти и выглядеть здоровее.

Более того, некоторые дни сентября обещают финансовое везение и новые возможности.

видео дня

Фазы Луны в сентябре 2025 года

1–6 сентября – растущая Луна;

7 сентября – полнолуние;

8–20 сентября – убывающая Луна;

21 сентября – новолуние;

22–30 сентября – снова растущая Луна.

Благоприятные дни для стрижки в сентябре

Лучшее время для посещения парикмахера в сентябре 2025 года: 2–5, 11, 13, 17–19, 22–23, 25 сентября.

Для привлечения денег и удачи в делах стригитесь 2, 5, 13–14, 21–25 сентября.

Чтобы укрепить волосы и улучшить их состояние, выбирайте 2–4, 12–14, 19, 21–23, 28 сентября.

Для окрашивания и закрашивания седины подойдут 5, 11, 13, 17–20, 22–23, 25, 30 сентября.

Неблагоприятные даты

Избегайте стрижек и окрашиваний 1, 7–9, 15–16, 24, 26, 29 сентября. В эти дни волосы могут ослабеть, а результат не оправдает ожиданий. Особенно неудачны даты 8–9 и 26 сентября — велик риск испортить цвет и навредить корням.

Когда делать завивку и укладку в сентябре

Для стильной укладки и долговечной завивки астрологи рекомендуют 10–11, 13, 17–19 и 22 сентября. В эти дни локоны будут послушными и легко примут нужную форму.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред