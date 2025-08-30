Дожди накроют несколько областей 1 сентября: синоптик предупредила, где будут осадки

Вы узнаете:
Погода в Украине в воскресенье, 31 августа, будет сухой и жаркой почти во всех областях.
Днем 31-го августа ожидается +28...+33 градуса. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
А вот уже на следующий день, в понедельник 1 сентября, ожидаются дожди в ряде регионов. Однако в первой половине дня будет сухо, а осадки накроют некоторые области после обеда.
Синоптик опубликовала карту, на которой обозначено, какие области Украины заденет дождь в первый день осени.
"Это - карта дождей в Украине во второй половине дня 1-го сентября. Утром, кто в школу, будет везде солнечно", - подписала карту Диденко.
