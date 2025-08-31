С понедельника раскалит до +37: названы области Украины, где будет жарче всего

Синоптик поделился прогнозом погоды с 1 по 7 сентября.

Прогноз погоды на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода на следующей неделе

В каких областях могут пройти дожди

Погода в Украине в течение следующей недели ожидается преимущественно сухой и теплой. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале недели малоактивные атмосферные фронты принесут на территорию некоторых областей страны небольшие грозовые дожди.

"Постепенно на фоне роста атмосферного давления и преобладания теплой устойчивой воздушной массы, осадки покинут пределы страны и до конца недели будет наблюдаться преимущественно малооблачная и сухая погода. Температурный фон в целом ожидается выше нормы на 3 - 5 °С, с наиболее жаркой погодой в южных и западных областях Украины, где столбики термометров будут превышать 30-градусную отметку", - подчеркнул он.

Погода в Украине 1 сентября

В понедельник, 1 сентября, ночью местами в Одесской области, днем в центральных регионах и на Харьковщине ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории Украины без осадков. Ночью и утром в западных регионах местами будет наблюдаться туман.

Температура воздуха в ночное время составит +14...+20 °С, днем +26...+31 °С, в восточной части +32...+37 °С.

Погода 1 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 2 сентября

Во вторник, 2 сентября, ночью местами на Левобережье страны, днем в Приазовье и на Донбассе временами могут наблюдаться небольшие дожди и грозы. На остальной территории Украины без осадков.

Температура воздуха в ночное время составит +14...+19 °С, в дневные часы будет колебаться в пределах +26...+31 °С, в южных и восточных областях +29...+34 °С.

Погода 2 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 3 сентября

В среду, 3 сентября, под влиянием выступления антициклона с севера по всей Украине ожидается малооблачная погода, без осадков.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, в северных регионах местами +6...+9 °С; днем +25...+30 °С, в юго-западной части и на Закарпатье +30...+33 °С.

Погода 3 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 4 сентября

В четверг, 4 сентября, продолжится период антициклональной погоды, поэтому осадков не предвидится, а небо будет преимущественно малооблачным. Ночью и утром местами возможен слабый туман.

Температура воздуха в ночное время составит +10...+15 °С, в северных и восточных областях +6...+11 °С; днем +25...+30 °С, в юго-западных областях местами +31...+34 °С.

Погода в Украине 5 сентября

В пятницу, 5 сентября, на фоне области повышенного атмосферного давления по всей территории Украины сохранится умеренно теплая и сухая погода, без осадков.

Температура воздуха в ночное время составит +11...+17 °С, в северных и восточных областях местами +7...+9 °С; днем воздух прогреется до +25...+30 °С, на юге и западе страны +28...+33 °С.

Погода в Украине 6 сентября

В субботу, 6 сентября, по всей Украине ожидается малооблачная и местами жаркая погода, без осадков.

Температура воздуха в ночное время составит +11...+17 °С, днем будет колебаться в пределах +26...+31 °С, в юго-западной части и на Закарпатье местами +32...+34 °С.

Погода в Украине 7 сентября

В воскресенье, 7 сентября, по всей Украине продлится период спокойной и теплой погоды под влиянием антициклона. Осадков не предвидится.

Температура воздуха в ночное время ожидается +11...+17 °С, днем будет колебаться в пределах +25...+30 °С, в юго-западных областях местами +31...+33 °С.

Какой будет погода в сентябре

Синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит заявил, что в начале сентября ожидаются прохождения небольших атмосферных фронтов, которые будут вызывать осадки по территории Украины.

По его словам, среднемесячная температура воздуха в сентябре будет в пределах +13...+18 градусов.

Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 31 августа будет сухой и солнечной. Температура воздуха повысится до 28-33 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что в понедельник, 1 сентября, ожидаются дожди в ряде регионов. Однако в первой половине дня будет сухо, а осадки накроют некоторые области после обеда.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

