Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

С понедельника раскалит до +37: названы области Украины, где будет жарче всего

Мария Николишин
31 августа 2025, 12:46
137
Синоптик поделился прогнозом погоды с 1 по 7 сентября.
С понедельника раскалит до +37: названы области Украины, где будет жарче всего
Прогноз погоды на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на следующей неделе
  • В каких областях могут пройти дожди

Погода в Украине в течение следующей недели ожидается преимущественно сухой и теплой. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале недели малоактивные атмосферные фронты принесут на территорию некоторых областей страны небольшие грозовые дожди.

видео дня

"Постепенно на фоне роста атмосферного давления и преобладания теплой устойчивой воздушной массы, осадки покинут пределы страны и до конца недели будет наблюдаться преимущественно малооблачная и сухая погода. Температурный фон в целом ожидается выше нормы на 3 - 5 °С, с наиболее жаркой погодой в южных и западных областях Украины, где столбики термометров будут превышать 30-градусную отметку", - подчеркнул он.

Погода в Украине 1 сентября

В понедельник, 1 сентября, ночью местами в Одесской области, днем в центральных регионах и на Харьковщине ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории Украины без осадков. Ночью и утром в западных регионах местами будет наблюдаться туман.

Температура воздуха в ночное время составит +14...+20 °С, днем +26...+31 °С, в восточной части +32...+37 °С.

С понедельника раскалит до +37: названы области Украины, где будет жарче всего
Погода 1 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 2 сентября

Во вторник, 2 сентября, ночью местами на Левобережье страны, днем в Приазовье и на Донбассе временами могут наблюдаться небольшие дожди и грозы. На остальной территории Украины без осадков.

Температура воздуха в ночное время составит +14...+19 °С, в дневные часы будет колебаться в пределах +26...+31 °С, в южных и восточных областях +29...+34 °С.

С понедельника раскалит до +37: названы области Украины, где будет жарче всего
Погода 2 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 3 сентября

В среду, 3 сентября, под влиянием выступления антициклона с севера по всей Украине ожидается малооблачная погода, без осадков.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, в северных регионах местами +6...+9 °С; днем +25...+30 °С, в юго-западной части и на Закарпатье +30...+33 °С.

С понедельника раскалит до +37: названы области Украины, где будет жарче всего
Погода 3 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 4 сентября

В четверг, 4 сентября, продолжится период антициклональной погоды, поэтому осадков не предвидится, а небо будет преимущественно малооблачным. Ночью и утром местами возможен слабый туман.

Температура воздуха в ночное время составит +10...+15 °С, в северных и восточных областях +6...+11 °С; днем +25...+30 °С, в юго-западных областях местами +31...+34 °С.

Погода в Украине 5 сентября

В пятницу, 5 сентября, на фоне области повышенного атмосферного давления по всей территории Украины сохранится умеренно теплая и сухая погода, без осадков.

Температура воздуха в ночное время составит +11...+17 °С, в северных и восточных областях местами +7...+9 °С; днем воздух прогреется до +25...+30 °С, на юге и западе страны +28...+33 °С.

Погода в Украине 6 сентября

В субботу, 6 сентября, по всей Украине ожидается малооблачная и местами жаркая погода, без осадков.

Температура воздуха в ночное время составит +11...+17 °С, днем будет колебаться в пределах +26...+31 °С, в юго-западной части и на Закарпатье местами +32...+34 °С.

Погода в Украине 7 сентября

В воскресенье, 7 сентября, по всей Украине продлится период спокойной и теплой погоды под влиянием антициклона. Осадков не предвидится.

Температура воздуха в ночное время ожидается +11...+17 °С, днем будет колебаться в пределах +25...+30 °С, в юго-западных областях местами +31...+33 °С.

Какой будет погода в сентябре

Синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит заявил, что в начале сентября ожидаются прохождения небольших атмосферных фронтов, которые будут вызывать осадки по территории Украины.

По его словам, среднемесячная температура воздуха в сентябре будет в пределах +13...+18 градусов.

С понедельника раскалит до +37: названы области Украины, где будет жарче всего
Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 31 августа будет сухой и солнечной. Температура воздуха повысится до 28-33 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что в понедельник, 1 сентября, ожидаются дожди в ряде регионов. Однако в первой половине дня будет сухо, а осадки накроют некоторые области после обеда.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на неделю Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Полный провал РФ на Донетчине: Зеленский анонсировал новые "сюрпризы" для россиян

Полный провал РФ на Донетчине: Зеленский анонсировал новые "сюрпризы" для россиян

13:31Фронт
Аналог 5-й статьи НАТО или договор с США: Ступак оценил гарантии для Украины

Аналог 5-й статьи НАТО или договор с США: Ступак оценил гарантии для Украины

13:16Война
Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

12:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

Звезды обещают деньги и бонусы: какие ТОП-4 знака зодиака разбогатеют уже скоро

Звезды обещают деньги и бонусы: какие ТОП-4 знака зодиака разбогатеют уже скоро

"Вернулись к нашей матери" предательница Повалий окончательно показала позицию

"Вернулись к нашей матери" предательница Повалий окончательно показала позицию

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Тайна веков раскрыта - вот, почему именно Киев выбрали центром Древней Руси

Тайна веков раскрыта - вот, почему именно Киев выбрали центром Древней Руси

Последние новости

13:41

Папин малыш: чем Виталий Козловский с сыном занимаются в свободное время

13:31

Полный провал РФ на Донетчине: Зеленский анонсировал новые "сюрпризы" для россиян

13:16

Аналог 5-й статьи НАТО или договор с США: Ступак оценил гарантии для Украины

12:56

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для УкраиныВидео

12:49

"Мы не спали от слова совсем": Цимбалару рассказала о своем самом сложном периоде

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
12:46

С понедельника раскалит до +37: названы области Украины, где будет жарче всего

12:37

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

12:20

Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября

12:15

Не только саранча и томатная моль: появился новый опасный вредитель

Реклама
11:51

"Это плохая болезнь": 37-летний Соломка сделал признание о своей непригодности к службе

11:43

Провал летнего наступления РФ: в Генштабе разнесли заявления Герасимова

10:43

Спят ли рыбы ночью: ученые раскрыли тайну подводных жителей

10:38

Россия может усилить удары по Украине в ближайшие недели: подробности

10:38

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября

09:59

Дружественный огонь по своим: оккупанты устроили стрельбу на Херсонщине

09:42

Что значит название "Украина" и кто впервые его придумал - раскрыт секретВидео

09:26

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Девам - скандал, Водолеям - большая покупка

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 августа (обновляется)

09:04

РФ атаковала Черноморск: повреждена энергетическая инфраструктура, деталиВидео

08:55

У Путина начали кампанию против Украины: в США раскрыли детали

Реклама
08:39

Карта Deep State онлайн за 31 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:50

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

06:10

Когда закончится война: что затеяла Россиямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с портнихой за 31 секунду

05:31

Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

04:35

Что означает "тютілька в тютільку": немногие украинцы знают правильный ответВидео

03:30

Как приготовить настоящую домашнюю сметану: кулинар поделился легким рецептомВидео

02:36

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

01:13

Школьная головоломка "сорвала мозг" математикам: найдите число за 15 секунд

00:19

Летнее наступление РФ с треском провалилось: в ВСУ рассказали о фиаско орды Путина

30 августа, суббота
23:19

Зачем наши бабушки вешали ковры на стены - раскрыта темная сторона роскоши СССРВидео

22:51

"Джесси в надежных руках": собаку, потерявшую хозяина после обстрела Киева, приютили

22:16

"Возможно, мы что-то сделаем": Трамп заговорил о гарантиях безопасности для Украины

21:38

Вода универсальный растворитель - почему не все вещества растворяются

21:27

"Россиян отбросили": силы обороны освободили село Мирное возле Купянска

21:24

Галкин показал молодую и счастливую Пугачеву: как она выглядит

21:18

Логотип Ferrari означает не то, что думает большинство: в чем секрет "гарцующего коня"

20:31

WBO требует от Усика срочно пройти медосмотр: в скандале замешана Дорофеева

20:23

Непогода возвращается: названы области, где будут грозовые дожди

19:48

Трамп внезапно усомнился в возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского

Реклама
19:43

В Одесской области в ДТП попал мэр города Рени: его мать погибла

19:24

Запад отправит в Украину меньше иностранных военных из-за Путина - СМИ

19:15

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кражаВидео

19:10

Голый король в Белом домемнение

18:42

Ребрик показала взрослую дочку-красотку в день рождения

18:20

Кипарисы, церковь и озеро: росСМИ показали особняк Януковича в Сочи

17:50

Владельцев жилья в Украине начнут штрафовать на круглую сумму: в чем причина

17:39

Популярный миф опровергнут - что будет с человеком, если съесть косточки арбузаВидео

17:24

Убийство Андрея Парубия было тщательно подготовлено - новые детали преступленияВидео

17:16

Делает женщина: в сети раскрыли большой секрет Агутина и Варум

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять