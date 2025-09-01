Землю накроет почти 7-балльная магнитная буря: названа дата опасного шторма

Сегодня активность Солнца низкая. Однако солнечная активность постоянно меняется.

Украину накроет магнитная буря / Фото сгенерировано искусственным интеллектом (ChatGPT)

Вы узнаете:

Когда Украину накроет магнитная буря

Как долго продлится геомагнитный шторм

Конец лета ознаменовался довольно спокойной геомагнитной активностью, однако с приходом осени ситуация изменится. На Землю может обрушиться магнитная буря.

По данным Британской геологической службы, 1 сентября возможны активные и кратковременные периоды магнитной бури уровня G1.

Магнитная буря ожидается из-за влияния корональной дыры, которая расположена в центре солнечного диска.

Прогноз магнитных бурь / geomag.bgs.ac.uk

Ученые добавили, что несколько активных областей сейчас находятся близко к центру солнечного диска, что увеличивает вероятность потенциальных направленных на Землю корональных выбросов массы.

"Если таковые произойдут, они могут объединиться с высокоскоростным потоком корональной дыры и ещё больше повысить геомагнитную обстановку", - говорится в сообщении.

Как сообщает Meteoagent, сегодня, 1 сентября, активность Солнца низкая. Это соответствует магнитной буре зеленого уровня - К-индекс 1,2.

Впрочем, 2 сентября Украина будет под атакой мощного геомагнитного шторма. В частности, в вторник магнитная буря будет достигать красного уровня с К-индексом - 6,7.

Прогноз магнитных бурь / meteoagent.com/solar-activity

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Важно нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Необходимо сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.

Также желательно пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

Симптомы влияния магнитной бури / Инфографика Главред

Как писал Главред, по данным Укргидрометцентра 1 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой.

В свою очередь, синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 1 сентября везде будет сухо. Во второй половине дня ожидаются дожди в центральных, части южных и северных областях.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет осень-2025 в Украине.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

