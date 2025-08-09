Укр
Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

Ангелина Подвысоцкая
9 августа 2025, 17:31обновлено 9 августа, 18:52
Магнитная буря может повлиять на самочувствие человека и ухудшить его.
Украину атаковала мощная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря. Она может значительно повлиять на ваше самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

Затяжной геомагнитный шторм начался еще 30 июля. Тогда она была 4-балльной. 1-2 августа произошла мощная вспышка, которая ударила с 5-балльной мощностью. Потом буря пошла на спад, но уже 5 августа ударила с новой силой - 6 баллов.

6-7 августа буря стала слабее. Она достигла отметки 4 балла и вновь пошла на "взлет". 8 августа мощность геомагнитного шторма вновь достигла отметки 6 баллов. На следующий день она опустилась до пятибалльного уровня. Ожидается, что 10-11 августа мощность шторма опустится до 3-х баллов.

Украину атаковала мощная магнитная буря / фото: meteoprog

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 13 вспышек класса С и М. Сообщается, что 10 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 39 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

