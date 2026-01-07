После ошеломляющего успеха: поклонников "Горничной" ждет вторая часть

Фильм "Горничная" получил множество позитивных отзывов.

https://glavred.info/movies/posle-oshelomlyayushchego-uspeha-poklonnikov-gornichnoy-zhdet-vtoraya-chast-10730174.html Ссылка скопирована

Триллер "Горничная" - вторая часть / коллаж: Главред, фото: скрин видео

Кратко:

Как "Горничную" оценили зрители

Когда начнут снимать продолжение картины

Американский триллер "Горничная", в котором сыграли Сидни Суини и Аманда Сейфрид, будет иметь продолжение.

Как сообщает Variety, картина собрала 133 миллиона долларов за первые две с половиной недели проката.

видео дня

После этого создатели триллера решили снять следующую часть под названием "Секрет горничной", которая основана на втором романе трилогии писательницы Фриды Мак-Фадден.

"Как по мировым кассовым сборам, так и по отзывам в социальных сетях, очевидно, что зрители положительно отреагировали на совершенно уникальный опыт "Горничной" и хотят знать, что будет дальше... Мы верили в эту историю с самого начала, и мы чрезвычайно рады воплотить следующую главу истории Милли на экране", - заявил Адам Фогельсон.

Отметим, уже в этом году планируют начать производство картины и Сидни Суини и Аманда Сейфрид появятся во второй части.

Смотрите трейлер "Горничной":

Последние новости кино и ТВ

Отметим, как сообщал Главред, украинский актер Тарас Цымбалюк высказал свое мнение о тех, кто критиковал его выбор в финале "Холостяка", главным героем которого был он. В интервью для Okay Eva артист отметил, что у него уже есть иммунитет на хейтеров.

А также в эфире пост-шоу популярного проекта "Холостяк" , главным героем которого стал Тарас Цымбалюк, в студии появились бывшие участницы шоу София Шамия и Оксана Шанюк. Отметим, на проекте девушки поссорились из-за того, что Оксана обвинила Софию в романе с женатым мужчиной.

Вас может заинтересовать:

Триллер "Горничная" - что известно "Горничная" — американский триллер режиссёра Пола Фига. Главные роли исполнили Сидни Суини, Аманда Сейфрид и Микеле Морроне. В основе сценария фильма, написанного Ребеккой Сонненшайн, роман Фриды Макфадден.

Премьера фильма в США состоялась 19 декабря 2025 года

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред