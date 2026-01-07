Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

После ошеломляющего успеха: поклонников "Горничной" ждет вторая часть

Элина Чигис
7 января 2026, 13:17
13
Фильм "Горничная" получил множество позитивных отзывов.
Триллер "Горничная"
Триллер "Горничная" - вторая часть / коллаж: Главред, фото: скрин видео

Кратко:

  • Как "Горничную" оценили зрители
  • Когда начнут снимать продолжение картины

Американский триллер "Горничная", в котором сыграли Сидни Суини и Аманда Сейфрид, будет иметь продолжение.

Как сообщает Variety, картина собрала 133 миллиона долларов за первые две с половиной недели проката.

видео дня

После этого создатели триллера решили снять следующую часть под названием "Секрет горничной", которая основана на втором романе трилогии писательницы Фриды Мак-Фадден.

"Как по мировым кассовым сборам, так и по отзывам в социальных сетях, очевидно, что зрители положительно отреагировали на совершенно уникальный опыт "Горничной" и хотят знать, что будет дальше... Мы верили в эту историю с самого начала, и мы чрезвычайно рады воплотить следующую главу истории Милли на экране", - заявил Адам Фогельсон.

Отметим, уже в этом году планируют начать производство картины и Сидни Суини и Аманда Сейфрид появятся во второй части.

Смотрите трейлер "Горничной":

Последние новости кино и ТВ

Отметим, как сообщал Главред, украинский актер Тарас Цымбалюк высказал свое мнение о тех, кто критиковал его выбор в финале "Холостяка", главным героем которого был он. В интервью для Okay Eva артист отметил, что у него уже есть иммунитет на хейтеров.

А также в эфире пост-шоу популярного проекта "Холостяк" , главным героем которого стал Тарас Цымбалюк, в студии появились бывшие участницы шоу София Шамия и Оксана Шанюк. Отметим, на проекте девушки поссорились из-за того, что Оксана обвинила Софию в романе с женатым мужчиной.

Вас может заинтересовать:

Триллер "Горничная" - что известно

"Горничная" — американский триллер режиссёра Пола Фига. Главные роли исполнили Сидни Суини, Аманда Сейфрид и Микеле Морроне. В основе сценария фильма, написанного Ребеккой Сонненшайн, роман Фриды Макфадден.
Премьера фильма в США состоялась 19 декабря 2025 года

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

триллер новости шоу бизнеса новости кино
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

12:53Война
Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

12:45Мир
2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться

12:30Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

Три знака зодиака скоро сказочно озолотятся: кто станет еще богаче

Три знака зодиака скоро сказочно озолотятся: кто станет еще богаче

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21

Последние новости

13:43

Морозы до -20: в "Укрэнерго" раскрыли, станут ли графики отключений жестче

13:33

Неузнаваемая Повалий с вставными зубами вспомнила о боге на фоне кремляВидео

13:17

После ошеломляющего успеха: поклонников "Горничной" ждет вторая частьВидео

12:59

Укрзализныця запустила платный Wi-Fi в поездах - сколько стоит и как подключиться

12:53

Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21
12:45

Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

12:30

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться

12:23

Мир и гарантии безопасности для Киева: Буданов заявил о "конкретных результатах"

12:10

Китайский гороскоп на завтра 8 декабря: Козлам - ошибки, Обезьянам - критика

Реклама
12:06

Почему после стирки пропадает один носок и что с этим делатьВидео

11:56

Советские учебники и российские фильмы: что нашли в нелегальной школе УПЦ МП

11:52

Путин приравнял российских оккупантов к Богу и заявил о "святой миссии" в УкраинеВидео

11:31

На Украину надвигается мощный циклон: какие регионы будет заливать дождем

11:30

Что можно и нельзя говорить при ссоре: эксперты рассказали, как не сделать хуже

11:12

ВСУ отступили из крупного города в Донецкой области - что теперь готовит РФ для Донбасса

10:58

Операция по захвату Мадуро унесла десятки жизней: WP раскрыло последствия

10:52

Оккупанты рвутся к двум ключевым городам Украины: в ДШВ раскрыли план РФ

10:48

"Тоже с расставаниями": Елена Тополя заговорила о новых отношениях

10:43

Когда на самом деле украинцы праздновали Рождество до 1918 года: ответ историка

10:33

Все позади: в 2026 году удача наконец-то улыбнется 5 знакам зодиака

Реклама
10:31

Покупка или привлечение войск: Белый дом не исключил ни один сценарий по Гренландии

09:50

В Италии сделали категорическое заявление относительно размещения войск в Украине

09:39

Гороскоп на завтра 8 января: Тельцам - грандиозный успех, Рыбам - приятная встреча

09:25

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

08:59

Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 января (обновляется)

08:50

Авиация и флот: Бельгия раскрыла свою роль в безопасности Украины

08:50

О чем договорились в Париже?мнение

08:28

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

Швеция предоставит Украине истребители Gripen, но только при одном условии

08:21

Как Силы обороны устроили "жаркие" ночи для РФмнение

07:56

Гороскоп Таро на завтра 8 января: Весам - худшее позади, Рыбам - сосредоточиться

07:29

Пострадали дети: российские "Шахеды" повредили десятки домов и школы в Днепре

06:54

Армия РФ продвинулась на Донбассе и Запорожье: что происходит на фронте

06:20

Ангелы находятся рядом с вами: какому знаку зодиака благоволит судьба до конца зимыВидео

05:55

Ни одного раговора без ссоры: Руслана раскрыла, как прожила 30 лет с мужем

04:41

Как в СССР строили города "с нуля" и почему они до сих пор расплачиваются за этот эксперимент

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке овечки за 43 секунды

03:34

Как сварить яйца так, чтобы они легко чистились: секретный лайфхак

02:26

Водителей призвали взять пакеты с теплой водой в авто - неожиданный лайфхак

Реклама
02:10

Звонок в Кремль и войска в Украине - Макрон раскрыл новую стратегию мира

01:51

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

01:20

Хью Джекман планирует свадьбу с подругой-"разлучницей" - СМИ

01:12

Почему фиалка "отказывается" цвести: причина, которую большинство игнорирует

00:18

Все в огне, куча взрывов: Днепр под массированным обстрелом РФ

00:06

Об этом знают лишь единицы: почему опытные возят в салоне брусок мыла

06 января, вторник
22:41

Историческая сделка в Париже: что получат украинцы после окончания войны и каким будет мир

22:23

Принц Гарри может в скоро времени воссоединиться с королевской семьей

22:05

Пять естественных способов защитить свой дом от крыс и мышей зимой

21:49

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 7 январяФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять