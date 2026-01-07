После ошеломляющего успеха: поклонников "Горничной" ждет вторая часть

Кратко:
- Как "Горничную" оценили зрители
- Когда начнут снимать продолжение картины
Американский триллер "Горничная", в котором сыграли Сидни Суини и Аманда Сейфрид, будет иметь продолжение.
Как сообщает Variety, картина собрала 133 миллиона долларов за первые две с половиной недели проката.
После этого создатели триллера решили снять следующую часть под названием "Секрет горничной", которая основана на втором романе трилогии писательницы Фриды Мак-Фадден.
"Как по мировым кассовым сборам, так и по отзывам в социальных сетях, очевидно, что зрители положительно отреагировали на совершенно уникальный опыт "Горничной" и хотят знать, что будет дальше... Мы верили в эту историю с самого начала, и мы чрезвычайно рады воплотить следующую главу истории Милли на экране", - заявил Адам Фогельсон.
Отметим, уже в этом году планируют начать производство картины и Сидни Суини и Аманда Сейфрид появятся во второй части.
Смотрите трейлер "Горничной":
Триллер "Горничная" - что известно
"Горничная" — американский триллер режиссёра Пола Фига. Главные роли исполнили Сидни Суини, Аманда Сейфрид и Микеле Морроне. В основе сценария фильма, написанного Ребеккой Сонненшайн, роман Фриды Макфадден.
Премьера фильма в США состоялась 19 декабря 2025 года
