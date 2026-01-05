"Ее убогость": Цымбалюк набросился на зрителей "Холостяка" и жестко обозвал их

Тарас Цымбалюк дал скандальное интервью.

https://glavred.info/movies/ee-ubogost-cymbalyuk-nabrosilsya-na-zriteley-holostyaka-i-zhestko-obozval-ih-10729451.html Ссылка скопирована

Тарас Цымбалюк рассказал о "Холостяке" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Вы узнаете:

Тарас Цымбалюк высказался о хейтерах

Как он реагирует на критику

Украинский актер Тарас Цымбалюк высказал свое мнение о тех, кто критиковал его выбор в финале "Холостяка", главным героем которого был он.

В интервью для Okay Eva артист отметил, что у него уже есть иммунитет на хейтеров.

видео дня

Также он подчеркнул, что особо не читал комментарии, но видел, что ему пишут в Instagram.

"У меня же есть иммунитет на хейтеров. Ты понимаешь, просто писать чужому человеку: "Ты не выбрал Ирочку"... Ты заходишь, а там сидит взрослая женщина, которой 50 с чем-то лет. И мне просто за ее убогость, за то, что вот так эволюция ее остановилась, мне просто за нее стыдно. И у меня это вызывает какую-то не то чтобы иронию, но ироническую улыбку. И вот люди, которые в "Тредсах" или в комментариях мне после того, что я не выбрал Ирочку, пишут эти маты, кучи этой агрессии, они для меня очень какие-то позавчерашние и очень какие-то примитивные. Поэтому я на это вообще никак не реагирую, потому что я уже не первый раз с подобным сталкиваюсь", - сказал Тарас.

Тарас Цымбалюк и Ева Коршик / фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Актер отметил, что люди ожидали от него искренности, но были недовольны его выбором.

"И они будто меня сами к этому подталкивают, потому что хотят видеть какую-то органику. Я делаю этот выбор и критика, потому что он пошел не по их ожиданиям", - добавил артист.

Смотрите видео интервью Тараса Цымбалюка:

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, победительница проекта "Холостяк-13" Инна Белень рассказала об изменениях в личной жизни. Оказывается, Инна ждет ребенка. Как рассказала блогер в спецвыпуске "Холостяк. Життя після проєкту", она еще не знает родится мальчик или девочка

А также

в эфире пост-шоу популярного проекта "Холостяк" , главным героем которого стал Тарас Цымбалюк, в студии появились бывшие участницы шоу София Шамия и Оксана Шанюк. Отметим, на проекте девушки поссорились из-за того, что Оксана обвинила Софию в романе с женатым мужчиной.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред