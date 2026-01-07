Эти собаки живут дольше всех: ТОП-7 пород, которые поражают своим долголетием

Вместе с долголетием эти собаки отличаются удивительно ласковым нравом.

Какие собаки имеют самую долгую продолжительность жизни / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

Породы собак-долгожителей

Сколько лет они могут прожить

Если мечтаете о собаке, которая будет оставаться рядом много лет, стоит обратить внимание на породы, известные своей выносливостью и долгой продолжительностью жизни.

Специалисты World Animal Foundation обнародовали подборку самых здоровых собак, которые обычно живут дольше других и дарят владельцам много теплых моментов.

ТОП-7 пород собак, которые имеют самую долгую продолжительность жизни

Австралийский скотовод

Порода-трудоголик, которая сочетает ум, выносливость и преданность. В среднем живет 12-16 лет. Эксперты отмечают, что с возрастом у этих собак могут возникать проблемы с суставами и зрением, однако регулярные осмотры и умеренные нагрузки помогают сохранить активность. Когда скотовод занят делом, он буквально "светится" от удовольствия.

Ши-цу

Нежные компаньоны, которые обожают человеческое внимание и комфорт. Их часто называют долгожителями. Из-за приплюснутой мордочки они могут иметь трудности с дыханием и перегревом, а также склонны к глазным болезням. Специалисты советуют прохладные помещения, спокойные прогулки и тщательный уход за шерстью.

Папийон

Миниатюрные интеллектуалы, которые живут в среднем 14-16 лет. Папийоны обычно имеют крепкое здоровье, а их острый ум позволяет оставаться активными даже в старшем возрасте. Они легко подстраиваются под ритм жизни хозяина и поражают способностью "читать" настроение человека.

Рэт-терьер

Компактные авантюристы, которые сочетают игривость и смелость. Живут 12-18 лет. Самая распространенная проблема - вывих надколенника, из-за которого собака может двигаться "кроличьими прыжками". Ветеринары советуют контролировать вес и избегать чрезмерных трюков, чтобы сохранить здоровье суставов.

Чихуахуа

Маленькие, но харизматичные долгожители, которые часто доживают до 14-16 лет и даже больше. Чихуахуа очень преданные, но нуждаются в деликатном отношении. Они склонны к стоматологическим проблемам, болезням сердца и ожирению, поэтому важно следить за питанием и регулярным уходом.

Австралийская овчарка

Энергичные пастухи, которые живут в среднем 12-15 лет. Порода может иметь генетические проблемы с суставами и зрением, но при условии достаточной умственной нагрузки и активности австралийские овчарки остаются игривыми и ласковыми много лет.

Такса

Голосистые питомцы с продолжительностью жизни 12-16 лет. Из-за длинного позвоночника они часто страдают проблемами со спиной. Эксперты советуют избегать прыжков, использовать пандусы и поддерживать нормальный вес - это значительно повышает шансы на здоровое долголетие.

Об источнике: World Animal Foundation World Animal Foundation (WAF) - это международная некоммерческая организация, основанная с целью защиты прав животных и охраны природы. Она занимается просветительской деятельностью, предоставляя информацию о проблемах, возникающих из-за уничтожения окружающей среды, жестокого обращения с животными и экологических катастроф. Организация активно работает над поддержкой законодательных инициатив, защищающих животных, и проводит кампании по изменению общественных представлений и отношения к природе. ВAF также способствует созданию приютов для животных, борьбе с браконьерством и защите морских экосистем.

