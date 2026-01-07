Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Эти собаки живут дольше всех: ТОП-7 пород, которые поражают своим долголетием

Дарья Пшеничник
7 января 2026, 15:58
157
Вместе с долголетием эти собаки отличаются удивительно ласковым нравом.
Собаки
Какие собаки имеют самую долгую продолжительность жизни / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

видео дня
  • Породы собак-долгожителей
  • Сколько лет они могут прожить

Если мечтаете о собаке, которая будет оставаться рядом много лет, стоит обратить внимание на породы, известные своей выносливостью и долгой продолжительностью жизни.

Специалисты World Animal Foundation обнародовали подборку самых здоровых собак, которые обычно живут дольше других и дарят владельцам много теплых моментов.

ТОП-7 пород собак, которые имеют самую долгую продолжительность жизни

Австралийский скотовод

Порода-трудоголик, которая сочетает ум, выносливость и преданность. В среднем живет 12-16 лет. Эксперты отмечают, что с возрастом у этих собак могут возникать проблемы с суставами и зрением, однако регулярные осмотры и умеренные нагрузки помогают сохранить активность. Когда скотовод занят делом, он буквально "светится" от удовольствия.

Ши-цу

Нежные компаньоны, которые обожают человеческое внимание и комфорт. Их часто называют долгожителями. Из-за приплюснутой мордочки они могут иметь трудности с дыханием и перегревом, а также склонны к глазным болезням. Специалисты советуют прохладные помещения, спокойные прогулки и тщательный уход за шерстью.

Папийон

Миниатюрные интеллектуалы, которые живут в среднем 14-16 лет. Папийоны обычно имеют крепкое здоровье, а их острый ум позволяет оставаться активными даже в старшем возрасте. Они легко подстраиваются под ритм жизни хозяина и поражают способностью "читать" настроение человека.

Рэт-терьер

Компактные авантюристы, которые сочетают игривость и смелость. Живут 12-18 лет. Самая распространенная проблема - вывих надколенника, из-за которого собака может двигаться "кроличьими прыжками". Ветеринары советуют контролировать вес и избегать чрезмерных трюков, чтобы сохранить здоровье суставов.

Чихуахуа

Маленькие, но харизматичные долгожители, которые часто доживают до 14-16 лет и даже больше. Чихуахуа очень преданные, но нуждаются в деликатном отношении. Они склонны к стоматологическим проблемам, болезням сердца и ожирению, поэтому важно следить за питанием и регулярным уходом.

Австралийская овчарка

Энергичные пастухи, которые живут в среднем 12-15 лет. Порода может иметь генетические проблемы с суставами и зрением, но при условии достаточной умственной нагрузки и активности австралийские овчарки остаются игривыми и ласковыми много лет.

Такса

Голосистые питомцы с продолжительностью жизни 12-16 лет. Из-за длинного позвоночника они часто страдают проблемами со спиной. Эксперты советуют избегать прыжков, использовать пандусы и поддерживать нормальный вес - это значительно повышает шансы на здоровое долголетие.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: World Animal Foundation

World Animal Foundation (WAF) - это международная некоммерческая организация, основанная с целью защиты прав животных и охраны природы. Она занимается просветительской деятельностью, предоставляя информацию о проблемах, возникающих из-за уничтожения окружающей среды, жестокого обращения с животными и экологических катастроф. Организация активно работает над поддержкой законодательных инициатив, защищающих животных, и проводит кампании по изменению общественных представлений и отношения к природе. ВAF также способствует созданию приютов для животных, борьбе с браконьерством и защите морских экосистем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки домашние животные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гарантии безопасности Украине: чего даже не стоит ожидать от партнеров

Гарантии безопасности Украине: чего даже не стоит ожидать от партнеров

16:57Политика
Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины

Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины

16:50Интервью
Ядерные гарантии - будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

Ядерные гарантии - будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

16:28Новости
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

Последние новости

16:57

Гарантии безопасности Украине: чего даже не стоит ожидать от партнеров

16:50

Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины

16:41

Толкать не придется: какая кнопка поможет быстро вытащить авто из снега

16:28

Ядерные гарантии - будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

16:25

Прихватили пленных и ценную информацию: ГУР совершило дерзкий рейд в тыл РФВидео

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться
15:58

Эти собаки живут дольше всех: ТОП-7 пород, которые поражают своим долголетием

15:44

Когда рождаются люди, которым суждено прийти к величию - четыре месяца

15:41

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

15:16

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Реклама
15:12

"Не так, как "надо": Мотря из "Поймать Кайдаша" призналась, свободно ли ее сердце

15:12

Когда Россия нанесет новый массированный удар по Украине - названо главное условие

15:01

Роскошная Дженнифер Энистон показала свой пресс

14:51

Когда-то с ним ходили все гуцулы: назван настоящий символ силы КарпатВидео

14:45

Морозы до -22°C, снег и метели: на Ровенщине прогнозируют опасную погоду

14:33

Носил имя Ленина 92 года - какой город почти столетие чествовал вождя СССРВидео

14:21

Циклон "ULLI" накрыл Житомирскую область: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

14:19

Жена абьюзера Кузи из "Универа" оказалась в больнице со сломанным позвоночником

14:18

Почему Россия поднимает стратавиацию, но не пускает ракеты - раскрыты планы Кремля

14:15

Спешили развестись: Николь Кидман официально вновь холоста

13:57

О долгой уборке можно забыть: какой фрукт нужно ставить в микроволновкуВидео

Реклама
13:43

Морозы до -20: в "Укрэнерго" раскрыли, станут ли графики отключений жестче

13:33

Неузнаваемая Повалий с вставными зубами вспомнила о боге на фоне кремляВидео

13:17

После ошеломляющего успеха: поклонников "Горничной" ждет вторая частьВидео

12:59

Укрзализныця запустила платный Wi-Fi в поездах - сколько стоит и как подключиться

12:53

Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

12:45

Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

12:23

Мир и гарантии безопасности для Киева: Буданов заявил о "конкретных результатах"

12:10

Китайский гороскоп на завтра 8 декабря: Козлам - ошибки, Обезьянам - критика

12:06

Почему после стирки пропадает один носок и что с этим делатьВидео

11:56

Советские учебники и российские фильмы: что нашли в нелегальной школе УПЦ МП

11:52

Путин приравнял российских оккупантов к Богу и заявил о "святой миссии" в УкраинеВидео

11:31

На Украину надвигается мощный циклон: какие регионы будет заливать дождем

11:30

Что можно и нельзя говорить при ссоре: эксперты рассказали, как не сделать хуже

11:12

ВСУ отступили из крупного города в Донецкой области - что теперь готовит РФ для Донбасса

10:58

Операция по захвату Мадуро унесла десятки жизней: WP раскрыло последствия

10:52

Оккупанты рвутся к двум ключевым городам Украины: в ДШВ раскрыли план РФ

10:48

"Тоже с расставаниями": Елена Тополя заговорила о новых отношениях

10:43

Когда на самом деле украинцы праздновали Рождество до 1918 года: ответ историка

10:33

Все позади: в 2026 году удача наконец-то улыбнется 5 знакам зодиака

10:31

Покупка или привлечение войск: Белый дом не исключил ни один сценарий по Гренландии

Реклама
09:50

В Италии сделали категорическое заявление относительно размещения войск в Украине

09:39

Гороскоп на завтра 8 января: Тельцам - грандиозный успех, Рыбам - приятная встреча

09:25

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

08:59

Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 января (обновляется)

08:50

Авиация и флот: Бельгия раскрыла свою роль в безопасности Украины

08:50

О чем договорились в Париже?мнение

08:28

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

Швеция предоставит Украине истребители Gripen, но только при одном условии

08:21

Как Силы обороны устроили "жаркие" ночи для РФмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять