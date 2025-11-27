Женщина узнала о невероятных способностях своей овчарки: что научился делать пес

Единственная сложность, с которой Нала всё же столкнулась во время съёмки, — поставить пустую корзину обратно в угол.

https://glavred.info/life/zhenshchina-uznala-o-neveroyatnyh-sposobnostyah-svoey-ovcharki-chto-nauchilsya-delat-pes-10719314.html Ссылка скопирована

Австралийская овчарка удивила своим поведением / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/ArminEP, Pixabay/Empiep

Вы узнаете:

Австралийская овчарка научилась помогать хозяйке стирать

Такая активность для австралийских овчарок крайне важна

Видео с забавной собакой помощницей-хозяюшкой — австралийской овчаркой — мгновенно завоевало сердца пользователей Instagram.

Зрители признались, что мечтают о таком же "домашнем ассистенте", который с таким рвением помогает по хозяйству, пишет Newsweek.

видео дня

В ролике, опубликованном на странице @nalatheshopdog, хозяйка по имени Кейси лишь потянулась за корзиной с грязным бельём, и этого оказалось достаточно, чтобы её собака Нала поняла сигнал.

Услышав шорох, она пулей выскочила из соседней комнаты — ведь "прачечные обязанности" давно стали её любимой частью дня. Австралийские овчарки — рабочая порода, и Нала с очевидным удовольствием подтверждает это при каждой стирке.

Кейси признаётся: сама она справилась бы примерно за пару минут, но не может отказать Нале в возможности "поработать". Из-за собачьей предприимчивости процесс растягивается до десяти минут — хозяйка передаёт вещи по одной, а Нала аккуратно отправляет их в барабан, закрывает дверцу носом и даже захлопывает отсек для порошка, когда Кейси засыпает моющее средство.

Единственная сложность, с которой Нала всё же столкнулась во время съёмки, — поставить пустую корзину обратно в угол. Собака ворчала, толкала, разворачивала её, пока наконец не добилась результата. Завершив "проект", она обернулась к хозяйке с довольной мордой — работа выполнена, хвостом можно гордиться.

Кейси отмечает, что вдохновилась идеей дрессировок благодаря Instagram-блогеру @marys_promise. Началось всё с команды "держи": Нала училась переносить игрушки и складывать их в корзину. А потом постепенно перешла от игр к помощи со стиркой — сначала просто взяла рубашку, а затем научилась укладывать вещи сама.

/ @nalatheshopdog/Instagram

В чем особенность австралийских овчарок

Такая активность для австралийских овчарок крайне важна. Это энергичная порода, которой ежедневно нужно не менее полутора–двух часов серьёзной нагрузки. У этих собак выдающаяся выносливость, мощная сердечно-сосудистая система и быстрый обмен веществ — наследие тех времён, когда они день за днём перегоняли стада на больших расстояниях. Им одинаково нужны и физические, и интеллектуальные задания.

Чтобы питомец чувствовал себя гармонично, владельцам рекомендуют регулярно тренировать их, давать игрушки-головоломки или поручать небольшие "домашние миссии", такие как стирка. Это помогает удерживать их внимание, сжигать энергию и предотвращать нежелательное поведение.

/ Главред

Милая история ласковой собаки по имени Пампкин

Эрин Рид взяла к себе щенка карликовой таксы по имени Пампкин. Сначала она обратила внимание, что у малыша одно ушко забавно торчало вверх, но не придала этому большого значения. Спустя некоторое время поднялось и второе — и Пампкин стала выглядеть ещё более смешной и очаровательной. По словам Эрин, у её питомца сформировались так называемые "розовые" уши — необычная для такс, особенно миниатюрных, особенность.

Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред