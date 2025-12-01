Женщина клонировала покойную собаку за $50 тысяч, но вскоре пожалела

В декабре 2024 года пес американки по кличке Оливер умер после двухлетней борьбы с агрессивным раком.

https://glavred.info/life/zhenshchina-klonirovala-pokoynuyu-sobaku-za-50-tysyach-no-vskore-pozhalela-10720280.html Ссылка скопирована

Оливер перед смертью (слева), новый щенок американки (справа) / коллаж: Главред, фото: People

Кратко:

Процедура клонирования обошлась женщине в 50 000 долларов

Американка планирует взять под опеку пожилых собак

48-летняя Венесса Джонсон из Клермонта, штат Калифорния (США), призналась, что потратила десятки тысяч долларов на клонирование своего умершего ши-тцу и поняла, что это не принесло ей желаемого облегчения.

В декабре 2024 года пес американки по кличке Оливер умер после двухлетней борьбы с агрессивным раком. Джонсон рассказывала, что потеря буквально лишила ее опоры в жизни. Она перестала работать, есть и спать, а затем была вынуждена переехать к родителям, пытаясь справиться с горем. Об этом пишет People.

видео дня

Со временем Джонсон наткнулась на компанию Viagen, которая предлагает услуги клонирования. В состоянии тяжелого эмоционального кризиса она решила сохранить "частичку" Оливера.

"Мне казалось, что клонирование - это спасательный круг", - вспоминает она.

Несмотря на то, что тело пса было заморожено, специалистам удалось создать жизнеспособный эмбрион. С третьей попытки суррогатная мать выносила трех щенков, один из которых был генетической копией Оливера.

Процедура обошлась Джонсон в 50 000 долларов (примерно 2,1 млн гривен). Чтобы оплатить клонирование, ей пришлось искать дополнительную работу, а также принимать помощь от близких и запускать сбор средств.

Но прошло почти 11 месяцев и женщина признается, что сейчас она бы не сделала того же выбора.

"Это не Оливер. Это часть него, но не он сам. Если бы я прожила горе как следует, я бы просто взяла из приюта старую собаку, как делала всегда", - сказала она.

В ноябре 2025 года Джонсон приехала в Рочестер, чтобы забрать клона, которого назвала Олли. Однако эмоции оказались непростыми. Щенок выглядел почти так же, как ее любимчик, что одновременно радовало и глубоко ранило.

"Меня накрыло чувство утраты заново", - признается она.

После взрывной реакции в Интернете Джонсон столкнулась с волной негатива. Многие раскритиковали ее за то, что она потратила десятки тысяч долларов на клонирование, вместо того чтобы помочь животным из приютов. Женщина говорит, что понимает и даже разделяет эти претензии. Она надеется, что клонирование животных не станет массовой практикой.

Теперь американка планирует после дрессировки нового щенка взять под опеку пожилых собак и использовать свой опыт, чтобы привлечь внимание к проблемам приютов.

Больше новостей про собак

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

21-летняя Эрин Рид в августе взяла домой щенка таксы по имени Пампкин и с тех пор ведёт для неё отдельный аккаунт в TikTok.

Собаки, которые очень любят еду, готовы пойти на всё, чтобы стащить лакомство у своего хозяина. Пользователь рассказал в комментарии историю о собаке своей сестры. После её отъезда в колледж он присматривал за питомцем, но собака решила воспользоваться ситуацией.

Вас также может заинтересовать:

Об издании People People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред