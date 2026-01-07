Морозы до -22°C, снег и метели: на Ровенщине прогнозируют опасную погоду

На Ровенщине ожидается существенное ухудшение погодных условий, в конце недели температура достигнет 22 градусов мороза.

Прогноз погоды в Ровно и области на неделю / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Какой будет погода в Ровно до конца недели

Какой будет погода в Ровенской области 7-11 января

Когда прогнозируют самые сильные морозы

На Ровенщине ожидается существенное ухудшение погодных условий в течение 7-11 января из-за влияния южного циклона, который принесет значительные осадки и сильные морозы.

Синоптики предупреждают о значительном снеге, метели и гололеде на дорогах, поэтому объявлен первый уровень опасности - желтый. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода 7 января

Уже 7 января прогнозируют значительный снег и слабую метель. На дорогах будет гололедица, местами возможны снежные палатки. Ветер будет северный и северо-восточный, скоростью 5-10 метров в секунду. Видимость составит 2-4 километра, а во время осадков будет снижаться до 500-1000 метров.

Температура воздуха днем на Ривненщине будет колебаться от 1 до -6 градусов, в Ривне - от 2 до 4 градусов мороза. Из-за снега, метели и гололеда на дорогах объявлен первый уровень опасности, что может привести к осложнениям в работе транспорта и коммунальных служб.

Прогноз погоды в Ровно на 8 января / Фото: meteoprog

Когда будет новое похолодание

Синоптики предупреждают о дальнейшем осложнении погодных условий. 7 и 8 января ожидается значительный снег, а с 9 по 11 января небольшой, местами умеренный.

В этот период прогнозируют метели, гололед и образование новых сугробов. 8-9 января возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Ожидается прирост снежного покрова на 10-20 сантиметров.

До конца недели морозы значительно усилятся: ночью температура будет снижаться до 17-22 градусов мороза, днем будет держаться на уровне от -11 до -16 градусов.

"Такие погодные условия соответствуют I уровню опасности (желтый), могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, движения автотранспорта на дорогах", - говорится в сообщении.

Какой будет погода в Украине в январе - прогноз

Главред писал, что по данным начальника отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, в Украину придет активный циклон с юга в течение 8 и 9 января.

Из-за этого в западных, северных и Винницкой и Черкасской областях ожидается достаточно сложные погодные условия, в частности, значительный снег. Прирост снежного покрова может составлять от 10 до 25 см.

Как сообщал Главред, в Украине ожидаются резкие контрасты температур, осадки в виде снега и дождя, гололедица и порывистый ветер. Активные циклоны с Балкан и Черного моря принесут сильные морозы на севере и теплую погоду на юге, сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Также 6 января в Украине был объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана (видимость 300-500 м) в северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы налетит настоящий снежный циклон с порывистым ветром.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

