Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8

Мария Николишин
5 сентября 2025, 11:42
85
Синоптик поделился прогнозом погоды на 6 и 7 сентября.
Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8
Прогноз погоды на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на выходных
  • В каких областях пройдут грозовые дожди

Погода в Украине на выходных в большинстве областей будет теплой, без существенных осадков. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, под влиянием выступления антициклона с северо-востока Европы, на территории Украины в следующие двое суток ожидается устойчивая погода с комфортными температурными показателями и малооблачным небом.

видео дня

"Только на крайнем западе малоподвижный атмосферный фронт станет причиной кратковременных грозовых ливней в дневное и вечернее время", - подчеркнул он.

Погода в Украине 6 сентября

В субботу в западных регионах будет без существенных осадков, лишь днем и вечером во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Волынской областях пройдут грозовые дожди, возможны град и шквалы, 15 - 20 м/с. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха в ночное время составит +12...+17 °С, днем +27...+32 °С.

В северных областях под влиянием выступления антициклона ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +8...+13 °С, днем +23...+28 °С.

В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, в дневные часы +25...+30 °С.

На юге Украины будет преобладать малооблачная и теплая погода, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °С, днем +26...+31 °С.

В восточной части страны под влиянием области высокого давления осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью составит +9...+14 °С, днем +23...+28 °С.

Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8
Погода в субботу / фото: meteoprog

Погода в Украине 7 сентября

В воскресенье в западных регионах ночью существенных осадков не ожидается, днем местами пройдут грозовые дожди, возможны град и шквалы, 15 - 20 м/с. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха в ночное время составит +11...+16 °С, днем +25...+30 °С.

В северной части страны продолжится период солнечной и сухой погоды, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °С, днем +22...+27 °С.

В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем +25...+30 °С.

В южной части страны и в Крыму будет преобладать малооблачная и теплая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +14...+19 °С, днем +26...+31 °С.

В восточных регионах страны ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +9...+14 °С, днем +25...+30 °С.

Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8
Погода в воскресенье / фото: meteoprog

Какой будет температура в сентябре

Синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказывал, что среднемесячная температура воздуха в сентябре будет в пределах +13...+18 градусов. В Карпатах +11...+12 градусов. По его словам, это близко к норме.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 5 сентября будет местами дождливой и грозовой. Известно, что самая низкая температура ожидается в Черниговской и Сумской областях.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха ожидается с 7-го сентября.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщал, что погода в Украине в течение этой недели ожидается преимущественно сухой и теплой.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тысячи "штыков" с истребителями: WSJ о сценарии ввода западных войск в Украину

Тысячи "штыков" с истребителями: WSJ о сценарии ввода западных войск в Украину

11:54Мир
Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8

Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8

11:42Синоптик
РФ шантажирует переговорами: Путин зовёт Зеленского в Москву, но не хочет ехать сам

РФ шантажирует переговорами: Путин зовёт Зеленского в Москву, но не хочет ехать сам

11:08Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

Пугачева в Москве: любовница Путина закатила истерику в РФ

Пугачева в Москве: любовница Путина закатила истерику в РФ

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

Последние новости

12:18

Что нужно сделать с картофелем, чтобы пюре получилось воздушное - лайфхак

12:08

Что делать, если потеет стекло в машине изнутри: простые лайфхаки

11:54

Тысячи "штыков" с истребителями: WSJ о сценарии ввода западных войск в Украину

11:42

Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8

11:42

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
11:34

Вкусно, сытно, быстро: рецепт идеального блюда на обед за 10 минут

11:13

Кремль боится мятежа: как РФ может всколыхнуть волна криминала и протестов армии

11:08

РФ шантажирует переговорами: Путин зовёт Зеленского в Москву, но не хочет ехать сам

10:52

Украинские имена, которым 1000 лет: как когда-то назывались наши предкиВидео

Реклама
10:47

Зачем поварам высокие колпаки: неочевидный ответ удивит

10:45

Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

10:35

Китайский гороскоп на завтра 6 сентября: Крысам - обида, Змеям - обман

10:15

Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасностиВидео

10:14

Еще одна Каменских: Анастасия Приходько попала в громкий публичный скандал

10:01

Гарантии и иностранные войска: в ISW раскрыли, чего действительно боится Путин

09:59

"Наша красавица": Ольга Сумская ошеломила снимком с дочерью

09:58

НБУ удивил украинцев неожиданным курсом: и доллар, и евро полетели в пропасть

09:47

Большинство заблуждается: сколько можно дарить цветов на праздник

09:29

Зарево в небе и столб черного дыма: БпЛА мощно атаковали "жирную" цель в РФ

09:07

"Очень много": сколько денег потеряла Настя Каменских из-за своего поступка

Реклама
09:01

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

08:55

Как долго хранить томатную пасту: лайфхак от кулинарного блогера

08:34

ВСУ оттеснили РФ и приблизились к Покровску: ISW подтвердили успехи на Востоке

08:10

Си и Путин будут противостоять "коллективному Западу": что задумали РФ и Китаймнение

07:58

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

06:57

После разговора с Зеленским Трамп хочет поговорить с Путиным

06:10

Как бойцы ГУР продолжают громить оккупантов в Крыму?мнение

05:54

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

05:30

Импульс от Вселенной: трех знаков зодиака ждет судьбоносный шаг 5 сентября

04:30

Лунное затмение в Рыбах: кому - счастье и удача, а кому - разрыв отношенийВидео

04:09

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в УкраинеВидео

03:32

Найден виновник катастроф в океане: разгадана тайна Бермудского треугольникаВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с сонной собакой за 45 секунд

02:05

Сколько еще выстоит Россия: генерал США дал четкий прогноз относительно сроков войны

01:30

"Превращается в кого-то другого": Деми Мур высказалась о состоянии Брюса Уиллиса

01:11

Мбаппе выделил ключевого игрока: кто из сборной Украины привлек внимание звезды "Реала"

00:49

60-летняя модель Паулина Поризкова похвасталась романтикой с женихом

00:25

Точная копия отца: как выглядит младшая дочь Ивана Урганта

04 сентября, четверг
23:58

43-летняя звезда "Аббатство Даунтон" беременна первенцемВидео

23:51

Кейт Миддлтон выгуляла новый шикарный образ блондинки

Реклама
23:50

Трамп устроил острый спор с европейскими лидерами по телефону - Bild

23:49

"Светит" штраф до 5 100 грн: за что в Украине будут наказывать водителей такси

23:32

"Пламенный привет" для оккупантов: Атеш помогли уничтожить ключевую нефтебазу в Луганске

23:29

Выгнала: путинистка Успенская жестко поступила с дочерью

23:13

Вот это начес: Елена Мозговая удивила ярким ретро-образом

22:19

Необычный дорожный знак со спутником заметили на дорогах - что он означает

22:10

Близкий друг Игоря Ласточкина рассказал о военной службе комика

22:05

И молотый, и в зернах: как проверить качество кофе в домашних условияхВидео

21:55

Украина будет противодействовать "Шахедам" по-новому - Сырский рассказал, что изменится

21:48

Трагедия в Португалии: в МИД сообщили о гибели украинца, что произошло

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия Ротару
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять