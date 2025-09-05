Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8

Вы узнаете:
Погода в Украине на выходных в большинстве областей будет теплой, без существенных осадков. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, под влиянием выступления антициклона с северо-востока Европы, на территории Украины в следующие двое суток ожидается устойчивая погода с комфортными температурными показателями и малооблачным небом.
"Только на крайнем западе малоподвижный атмосферный фронт станет причиной кратковременных грозовых ливней в дневное и вечернее время", - подчеркнул он.
Погода в Украине 6 сентября
В субботу в западных регионах будет без существенных осадков, лишь днем и вечером во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Волынской областях пройдут грозовые дожди, возможны град и шквалы, 15 - 20 м/с. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха в ночное время составит +12...+17 °С, днем +27...+32 °С.
В северных областях под влиянием выступления антициклона ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +8...+13 °С, днем +23...+28 °С.
В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, в дневные часы +25...+30 °С.
На юге Украины будет преобладать малооблачная и теплая погода, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °С, днем +26...+31 °С.
В восточной части страны под влиянием области высокого давления осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью составит +9...+14 °С, днем +23...+28 °С.
Погода в Украине 7 сентября
В воскресенье в западных регионах ночью существенных осадков не ожидается, днем местами пройдут грозовые дожди, возможны град и шквалы, 15 - 20 м/с. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха в ночное время составит +11...+16 °С, днем +25...+30 °С.
В северной части страны продолжится период солнечной и сухой погоды, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °С, днем +22...+27 °С.
В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем +25...+30 °С.
В южной части страны и в Крыму будет преобладать малооблачная и теплая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +14...+19 °С, днем +26...+31 °С.
В восточных регионах страны ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +9...+14 °С, днем +25...+30 °С.
Какой будет температура в сентябре
Синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказывал, что среднемесячная температура воздуха в сентябре будет в пределах +13...+18 градусов. В Карпатах +11...+12 градусов. По его словам, это близко к норме.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 5 сентября будет местами дождливой и грозовой. Известно, что самая низкая температура ожидается в Черниговской и Сумской областях.
Синоптик Наталья Диденко заявляла, что ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха ожидается с 7-го сентября.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщал, что погода в Украине в течение этой недели ожидается преимущественно сухой и теплой.
